Tatar Türkiye’de terör saldırısında ölen ve yaralananlar için mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye – Irak sınırında terör örgütünün saldırısı sonucu hayatını kaybeden 4 asker ve yaralanan 6 asker için mesaj yayımladı.

Tatar’ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajı şöyle:

”Türkiye-Irak sınırında terör örgütünün saldırısı sonucu 4 askerimizin şehit olmasını, 6 askerimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize baş sağlığı dilerim. Terör bir insanlık suçudur ve Türk milletini terörle geriletmek, haklarını gasp etmek mümkün değildir.”