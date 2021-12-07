WhatsApp’a yeni güncelleme

WhatsApp’a gelecek yeni özellikle konuşmalardaki mesajlar kullanıcı tarafından belirlenecek süreç sonunda kendi kendini imha edecek. Güncelleme ile mesajların kaybolması için 7 gün seçeneğinin yanı sıra 24 saat ve 90 gün seçenekleri de eklendi. Böylelikle mesajların ömrü artık isteğe göre 24 saat, 7 gün veya 90 gün sürebilecek. İstenmediği takdirde bu özellik tamamen kapatılabiliyor.