Ekonomi

TC Merkez Bankası piyasayı 81 milyar TL fonladı

7 Aralık 2021
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 80 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.



İhaleye 193 milyar 795 milyon liralık teklif geldi.



İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

Alış
Satış
Yüksek
Düşük
Değişim
USD – Amerikan Doları13,679713,694113,842313,5189%-0,7512:08
EUR – Euro15,404815,428915,642915,3191%-0,9712:08
GBP – İngiliz Sterlini18,129918,159618,397218,0089%-0,8012:08
CHF – İsviçre Frangı14,782014,796614,971514,6306%-0,7812:08
CAD – Kanada Doları10,755310,764110,725310,7641%-0,4512:08



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7 Aralık 2021


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