WhatsApp, para gönderme özelliğini resmi olarak test etmeye başladı!

Android ve iOS üzerinden WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine kolayca ve hızlı bir şekilde para göndermelerini sağlayacak Ödeme Hizmeti, Hindistan’da sunulmaya başlandı. Şimdilik sınırlı sayıda cihazın erişebildiği bu özellik, yakında tüm dünyada kullanımda olacak.

Bireysel anlamda yaptığımız para transferleri, müşterisi olduğumuz bankanın sunduğu hizmetlere göre kolaylaşıyor ya da zorlaşıyor. Dijital çağın bir geçiş dönemi olan mobil bankacılık, büyük bankaların şubelerini bir bir kapatmasına neden olurken her geçen gün daha fazla insan, işlemlerini mobil platformlardan yapıyor.

Milyarlarca insanın kullandığı küresel mesajlaşma platformu WhatsApp, para gönderme ve alma işlemlerini kolaylaştıracak ve çalıştığımız bankalarla entegre olacak bir ödeme sisteminin üzerinde uzun yıllardır çalışıyor.

Kullanıcılara UPI tabanlı ödeme özellikleri sunan WhatsApp ekibi, Hindistan’da sınırlı sayıda cihaz için sistemi denemeye başladı. Karşılıklı olarak ödeme özelliği açık olan kullanıcılar, basit bir işlem dizisi sonrasında kolayca para gönderip alabilecekler.

iOS için beta v2.18.21 ve Android için v2.18.41 sürümlerinde gelen özellik, resim ya da konum gönderirken kullandığımız ekler penceresinde bir ikon olarak yer alacak. Bu sürümler şimdilik Hindistan’a özel olsa da bir süre sonra farklı sürümlerde son şekliyle bizler de kullanacağız.

Önemli noktalardan bir tanesi de özelliğin kullanılabilmesi için her iki tarafın da WhatsApp’ın son sürümünü kullanma zorunluluğunun bulunması. Aylar önce basına sızdırıldığında adından çok söz ettiren ödeme sistemi, WhatsApp’ın kullanıcı sayısı düşünüldüğünde işe yarayabilir.

Bu özelliğe ilk tıkladığınızda bankanızı seçtikten sonra, hesaplarınızı UPI sistemine doğrulamanız gerekecek. Daha önce UPI tabanlı bir servis kullanmadıysanız (Apple Pay gibi), ilk kayıttan sonra para göndermek ve almak çok kolay hale gelecek.