Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Meclis Genel Kurulu’nda Teberrüken Uluçay’ın başkan seçilmesinin ardından Meclis Başkan Yardımcılığı için seçim yapıldı.

Başkan Yardımcılığı için aday gösterilen UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, oylamada 48 oydan, 27 kabul, 20 ret, 1 çekimser oyla Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

Töre, teşekkür konuşmasında Kıbrıs Türk halkının en yüce kurumu olan Meclis’e Başkan Yardımcısı seçilmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Töre, milletvekili yeminine bağlı kalarak KKTC Meclis Başkan Yardımcılığını layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

Genel Kurul’da daha sonra idare amiri ve divan katiplerinin seçimine geçildi.

İdare Amirliği için UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel; katiplikler için UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ve HP İskele Milletvekili Mesut Genç aday oldu.

ZORLU TÖRE KİMDİR?

1956 yılında Larnaka’ ya bağlı Akhisar köyünde doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’nin ardından Çukurova Üniversitesi’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Barış Harekatı sırasında Üçşehitler ve Akıncılar’ da mücahit olarak görev yaptı. Lise ve üniversite yıllarında birçok kültür ve sanat faaliyetinde ve sivil toplum örgütlerinde yer alan Zorlu Töre, UBP’de de çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 17 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 6 Nisan 2011 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

27 Mayıs 2013’te UBP’den istifa etti. 30 Mayıs 2013’te DP’ye katılarak 5 Haziran 2013’te oluşturulan Demokrat Parti Ulusal Güçler çatısı altında 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Ulusal Güçler’den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

30 Nisan 2014’te, Demokrat Parti Ulusal Güçler’den istifa ederek görevini Bağımsız Milletvekili olarak sürdürdü ve 16 Mayıs 2014’te de UBP’ye katıldı.

7 Ocak erken genel seçiminde üçüncü kez milletvekili seçilen Töre Rumca ve İngilizce biliyor. Töre evli ve beş çocuk babasıdır.