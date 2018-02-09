Yedidalga-Güzelyurt yol yapım çalışmaları devam ediyor

Karayolları Dairesi, Yedidalga – Gemikonağı, Gemikonağı – Lefke ve Gemikonağı – Güzelyurt arasındaki yol yapım ve onarım çalışmalarına bugünden itibaren devam edildiğini duyurdu.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, Yedidalga-Gemikonağı, Gemikonağı-Lefke Anayolları ve Gemikonağı-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Cengiz Topel Anıtı önündeki yolun yapım ihalesinin bir süre önce tamamlandığı, ancak bölgedeki yoğun yağışlardan dolayı üstyapı çalışmalarına geçilemediği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yaşanan kötü hava koşullarına bağlı yoğun yağışlar nedeniyle zarar gören ve trafik güvenliği açısından tehlike arz eden alt yapı düzenleme çalışmaları ile birlikte, üst yapı çalışmalarına da bugün itibari ile yeniden başlandığı ifade edildi.