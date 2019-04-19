WhatsApp, medya dosyalarına eklenen emojileri değiştiriyor

WhatsApp, medya dosyalarına eklenebilen emojilerin fazla eski tip olması nedeniyle modern emojiler ile değiştiriyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile Android beta uygulamasını güncelledi ve 2.19.110 sürümüne yükseltti. Herhangi bir yeni özelliği kullanıcıların hizmetine sunmayan güncelleme, medya dosyalarına eklenen emojileri güncelliyor.

WhatsApp’ta medya dosyalarına ekleyebildiğimiz emojiler iki boyutlu klasik bir görünüme sahipken, 2.19.110 sürümü ile birlikte üç boyutlu modern emojilere geçiş yapılıyor. Fakat tüm emojilerin geçişi tamamlanmadığından WhatsApp, medya dosyaları için yeni emojileri kullanıma açmış değil.

WhatsApp’ın yeni emojileri ne zaman kullanıma sunacağı şu an için bilinmese de gerekli tüm değişiklikler sağlandığında ve hatalar giderildiğinde yeni emojiler önce beta kullanıcılarının sonra da tüm kullanıcıların kullanımına sunulacaktır.