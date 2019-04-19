Sosyal MedyaTeknoloji

WhatsApp, medya dosyalarına eklenen emojileri değiştiriyor

19 Nisan 2019

WhatsApp, medya dosyalarına eklenebilen emojilerin fazla eski tip olması nedeniyle modern emojiler ile değiştiriyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile Android beta uygulamasını güncelledi ve 2.19.110 sürümüne yükseltti. Herhangi bir yeni özelliği kullanıcıların hizmetine sunmayan güncelleme, medya dosyalarına eklenen emojileri güncelliyor.

WhatsApp’ta medya dosyalarına ekleyebildiğimiz emojiler iki boyutlu klasik bir görünüme sahipken, 2.19.110 sürümü ile birlikte üç boyutlu modern emojilere geçiş yapılıyor. Fakat tüm emojilerin geçişi tamamlanmadığından WhatsApp, medya dosyaları için yeni emojileri kullanıma açmış değil.

WhatsApp’ın yeni emojileri ne zaman kullanıma sunacağı şu an için bilinmese de gerekli tüm değişiklikler sağlandığında ve hatalar giderildiğinde yeni emojiler önce beta kullanıcılarının sonra da tüm kullanıcıların kullanımına sunulacaktır.

Etiketler


İlgili Makaleler

Google Chrome, masaüstü için okuma modu geliştiriyor

19 Nisan 2019

NASA’dan göktaşı uyarısı

18 Nisan 2019

Tiktok: Hindistan, video paylaşım uygulamasını yasakladı

17 Nisan 2019

PlayStation 5: Sony’den yeni konsolla ilgili ilk detaylar

17 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı