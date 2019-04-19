Google Chrome, masaüstü için okuma modu geliştiriyor

Google, neredeyse tüm rakiplerinde bulunan okuma modunu Chrome’a da getirmeye karar verdi.

Chrome, dünyanın en popüler web tarayıcısı olsa da rakip web tarayıcılarının çoğunda bulunan pek çok özelliğe sahip değil. Aslına bakarsanız Chrome’u popüler bir tarayıcı haline getiren şey ‘iyi’ çalışıyor olması ve Google senkronizasyonu. Bununla birlikte ZDNet tarafından keşfedilen Chrome kodlarına göre Google, web tarayıcısına sonunda bir okuma modu getiriyor.

Okuma modu, standart bir web sayfasındaki reklamları, otomatik oynatılan videoları, JavaScript komutlarını, açılır pencere bildirimlerini ya da ekranı meşgul eden diğer öğeleri ortadan kaldırır. Ekranınızda yalnızca içeriğe ait görseller ve metin kalır. Böylece etrafta dikkat dağıtıcı hiçbir öğe ile karşılaşmadan içeriğe çok daha iyi bir şekilde odaklanabilirsiniz.

Google, okuma modunu Chrome Canary’ye çoktan getirmiş durumda. Chrome Canary’yi indirdikten sonra chrome://flags/#enable-reader-mode adresine giderek Google’ın okuma modunu test edebilirsiniz. Eğer böyle bir şeyle uğraşmak istemiyorsanız aşağıdaki görseller, okuma modu ile standart mod arasındaki farkı net bir şekilde gösterecektir. (Herhangi bir sayfayı okuma modunda görüntülemek için sağ üstte bulunan üç nokta (seçenekler) ikonuna tıklamanız ve sayfayı ayrıştır seçeneğini seçmeniz gerekiyor.)

Şu an için Google’ın bu özelliği beta sürüme ya da kararlı sürüme ne zaman getireceğini bilmiyoruz ancak kısa süre içinde testlere başlaması bekleniyor. Chrome Canary’deki okuma modu, Chrome’a gelecek okuma modunun yalnızca bir alfa sürümü. Bu nedenle okuma modunun birebir aynı şekilde gelmeyebileceğini unutmayın.

KAYNAK: WEBTEKNO