Warren Buffett ile öğle yemeğinin bedeli: 19 milyon dolar

Warren Buffett 21. ve son kez yapacağı bağış karşılığı öğle yemeğini, 19 milyon doları gözden çıkaran ve adı açıklanmayan bir zengin ile yiyecek.

91 yaşındaki ABD’li hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett 21. ve son kez yapacağı bağış karşılığı öğle yemeğini 19 milyon doları gözden çıkaran ve adı açıklanmayan bir zengin ile yiyecek.

eBay üzerinden yapılan ihale cuma günü tamamlandı. 2020 ve 2021’de salgın nedeniyle bağış karşılığı öğle yemeği organizasyonu yapılmamıştı. 2019’da kripto varlık girişimcisi Justin Sun, Buffett ile öğle yemeği için 4,57 milyon dolar ödemişti.

BİR HAYIR KURULUŞU İÇİN YAPILAN EN PAHALI SATIŞ

Buffett ile öğle yemeği isteyenler bağışlarını ABD San Fransisco merkezli Glide isimli hayır kuruluşuna gönderiyor. Bu kuruluş yoksul, evsiz ve çeşitli suistimallere maruz kalmış kişilerin gıda, barınma, HIV ve hepatit testleri, istihdam kursları ve çocuk programları temin ediyor.

eBay’den yapılan açıklamada öğle yemeğinin şimdiye kadar bir hayır kuruluşu için yapılan en pahalı satış olduğu ifade edildi.

2000 yılında öğle yemeği organizasyonlarına başlayan Warren Buffett, 21 etkinlikle toplam 53,2 milyon dolarlık bağış toplanmasına destek oldu.

Buffett söz konusu organizasyonlarına eşi Susan Buffett’ın Glide hayır kuruluşunu tanıtmasıyla başlamıştı. Buffett’ın eşi 2004 yılında vefat etmişti.

Bu yıl ihaleyi kazanan ve yedi kişiye kadar konukları Buffett ile Manhattan’daki Smith & Wollensky et restoranında yemek yiyecek.

Buffett yemekte her şeyi konuşuyor, fakat milyarder yatırımcı bir sonraki yatırımının ne olduğu konusunda herhangi bir soruyu yanıtlamıyor.