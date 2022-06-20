Otomobil
Pagani Huayra Codalunga tanıtıldı
Pagani, Huayra Codalunga adını verdiği özel modelini tanıttı. Sadece 5 adet üretilecek model için 7 milyon euro bedel isteniyor.
1960’lı yılların Le Mans otomobillerinden ilham alınarak tasarlanan model klasik Huayra’ya göre daha uzun.
İlk olarak 2018 yılında üretileceği açıklandığında sadece 2 müşterisi olan aracın tam boyutlu modelleri ortaya çıktıkça müşteri sayısı artmış.
Şimdilik sadece 5 adet üretileceği açıklanan araçların hepsi satılmış durumda. Üstelik bu özel versiyonun fiyatı 7 milyon euro. (Bugünkü kurla 127 milyon 500 bin TL)
V12 motordan gücünü alan Huayra Codalunga, tam 840 beygir gücünde ve 1.100 Nm tork üretebiliyor.