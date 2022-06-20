Hüseyin Vadilili Anı Turnuvası gerçekleşti

Atıcılık Federasyonu Sporting Ligi kapsamında, Hüseyin Vadilili Anı Turnuvası,19 Temmuz Pazar günü geniş katılım ve şenlik havasında Doğancı Avcılık Atıcılık Poligonu’nda gerçekleşti.

Altı kategoride, seksen sporcunun yarıştığı müsabakada dereceye girenler belli oldu.

Genç Erkeler Kategorisinde;

Duhan Arapoğlu Halil Turay Özkan Uzunsaf

Avcılar Kategorisinde;

Ekrem Madenci Redif Şençağ Ömer Oksu

Atıcılar Kategorisinde;

Halil Şaban Ali Somuncu Hüseyin Şener

Veteran Avcılar Kategorisinde;

Yıldıray Madenci Ahmet Yamaner Bülent Kibar

Kadınlar kategorisinde;

Dilber Başavcı Nilüfer Başavcı Ebru Emiroğlu

Veteran Avcılar Kategorisinde;