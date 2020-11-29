Vretça’nın minaresini yıktılar

Güneyde Baf Bölgesi’nde yer alan Vretça Camii’nin minaresi kimiliği bilinmeyen grup tarafından yıkıldı. Dağaşanlılar (Vretça) Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Cemal Ceoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Minare’nin motosikletli bir grup rum tarafından yıkıldığını belirtti.

Ceoğlu’nun sosyal medya paylaşımı:

KÖYÜMÜZÜN CAMİ MİNARESİ YOK OLDU. EDİNDİĞİM GAYRİ RESMİ BİLGİYE GÖRE BİR GURUP MOTOSİKLETLİ RUM TARAFINDAN MİNARE YIKILMIŞTIR. .İLGİLİ MAKAMLARA DUYURULUR.