Dev derbi Beşiktaş’ın

Süper Lig’in 10. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup etti.

Süper Lig’in 10. haftası derbi maça sahne oldu. Ülker Stadı’nda Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 50. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta 4-3 yendi.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren goller 4. ve 20. dakikalarda Vincent Aboubakar, 53. dakikada Necip Uysal ve 88. dakikada N’Sakala’dan geldi. Fenerbahçe’nin gollerini ise 34. dakikada Cisse, 68. ve 90+7. dakikalarda Ozan Tufan kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 16’ya çıkardı. Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.

İlk Yarı

2. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol şansını değerlendiremedi. Sağdan Ozan’ın ara pasıyla çizgiye inen Pelkas’ın yerden içeri çevirdiği topun gelişine Perotti’nin şutunda meşin yuvarlak savunmada Rosier’e çarptı. Atağın devamında topu yeniden önünde bulan Perotti’nin sol ayağıyla altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL 4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topu kontrol eden Larin, soldan bindiren Aboubakar’ı gördü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde Lemos’tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

GOL 20. dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Sağdan topu kontrol eden Ghezzal’ın altıpasın önüne ortasına iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

GOL 34. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hücum yönünün sağından Sosa’nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Tisserand’ın kafa vuruşunu Cisse ayağıyla tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-2.

39. dakikada Aboubakar’ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti (Dk. 36 Caner Erkin), Cisse

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Atiba, De Souza, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

Goller: Dk. 4 ve Dk. 20 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 34 Cisse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 15 Tisserand, Dk. 38 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 25 Larin (Beşiktaş)