Otomobil

Volkswagen, ‘Vosvos’un tasarımı için açılan telif davasını kazandı

23 Haziran 2019
Volkswagen Grubu, orijinal VW Beetle’ı şekillendirmeye yardımcı olan Erwin Komenda’nın kızı tarafından açılan bir telif hakkı davasını kazandı.

Komenda’nın kızı, babasının tasarımının VW şirketinin ikonik modelinin başarısında önemli bir rol oynadığını düşünüyor ve Volkswagen’den tazminat istiyordu. 2014 yılından beri üretilen Beetles modellerinden pay isteyen Komenda’nın kızı, Volkswagen’e 5 milyon euroluk bir tazminat davası açmıştı.

Komenda, yeni Beetle modellerinin İkinci Dünya Savaşı’nın ardından seri üretime girdiğinden bu yana 22 milyondan fazla satan ve üç nesilde kullanılan eski Beetle modellerinden ilham aldığını iddia etti.

Almanya Brunswick’teki bir mahkemede yürütülen davada mahkeme heyeti, Komenda’nın Beetle tasarımlarını inceledi ve dönemin diğer araçlarına benzetti. Mahkeme, ayrıca davacının, babasının orijinal Beetle’ın dayandığı araç olan Volkswagen’in KdF Wagen aracının tasarımına etkin bir şekilde dâhil olduğunu ispat edemediğini açıkladı. KdF, 1938’de üretilmişti ve Ferdinand Porsche tarafından tasarlanmıştı.

Mahkeme, yaptığı açıklamada Komenda’nın kızının açtığı telif davasını reddettiğini belirtti. Avusturya vatandaşı olan Komenda, 1930’larda Ferdinand Porsche ile çalıştı ve 1966 yılında hayatını kaybetti. Bu arada Volkswagen, önümüzdeki ay Meksika’nın Puebla kentindeki son modellerin de üretilmesinin ardından Beetle üretimini sonlandıracağını açıkladı.

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