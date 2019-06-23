Kıbrıs

Esentepe’de araç yangını

23 Haziran 2019

23.6.2019 tarihinde, saat 13:00 sıralarında Esentepe’de golf sahasının kuzey kısmında bulunan toprak yol içerisinde, Halil Behcetoğlu yönetimindeki THH 124 plakalı balya yüklü tır araçta, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu, tırın arkasında yüklü 600 adet kare balya, tır arac, ve iki dönümlük arazi içerisinde bulunan 2 zeytin, 4 çam ağacı ve makilik alan tamamen yanarak zarar gördü. Yangın polis itfaiye ve orman dairesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.

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