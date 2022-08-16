Voleybolcularımız TVF Pro Beach Tour Şampiyonası’nda

KKTC Voleybol Federasyonu bünyesinde bulunan kulüplerden Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor sporcuları, Türkiye Şampiyonası’na katılıyor. 17-21 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir’in Akçay Plajı’nda düzenlenecek olan TVF Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor Kulübü sporcuları tüm hazırlıkların tamamladı.

Sporcularımız iddialı

TVF Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Çamlıkspor Kulübü, Pro açık erkek, U18 erkek ve U18 kadınlar kategorilerinde mücadele verecek. KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Plaj Voleybol Liginde büyük erkekler son şampiyonu Osman Çetintaş-Umut Aksulu Pro açıkta ülkemizi temsil ederek ter dökecek. U18 kadınlar kategorisinde ülkemizde hem büyükler hem de yıldızlar kategorilerinde başarılı sonuçlar alan İsmahan-Elif ikilisiyle, Nehir-Şerifenaz ikilisi temsil ederek mücadele edecek. U18 erkeklerde ise Boran Kaçar-Ersen Reynar ikilisi şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye’de Balıkesir’in Akçay Plajı’nda düzenlenecek olan TVF Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan sporcularımız adadan ayrıldı.