Girne Dağyolu’nda korkutan kaza

Polis Basın Subaylı’ndan alınan bilgiye göre saat 12.00 sıralarında, Değirmenlik- Girne Anayolunun 1-2 km’leri arasında, Gülay Suyolcu Macila (K-43), yönetimindeki FU 468 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.