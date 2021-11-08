Voleybol liglerinde bu hafta 15 karşılaşma oynanacak

Voleybolda 2021-2022 sezonuna bu hafta oynanacak olan 15 karşılaşma ile devam edilecek. U18 Kızlar Ligi’nde bugün ve Pazar günü oynanacak olan 6 karşılaşma, U14 Kızlar Ligi’nde Cuma akşamı oynanacak olan 3 , Büyükler Ligi’nde 10 Kasım akşamı oynanacak olan 4 karşılaşma ve U15 VE U19 Erkekler Liginde oynanacak olan 2 karşılaşma olmak üzere 5. Hafta karşılaşmalarına toplam da 15 karşılaşma ile devam edilecek.
15 Ekimde başlayan 2021-2022 Sezonunda şuana kadar toplamda 30 karşılaşma oynandı. Bu müsabakalardan 4 tanesi Covid 19 vakaları nedeni ile hükmen mağlubiyetle sonuçlandı. U14 Kızlar Liginde GMBÇS oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak oluna namağlup lider olarak devam ediyor. U18 Kızlar Liginde DAÜ ve KGM 3 maç sonunda yenilgisiz yoluna devam ediyor. Büyük erkeklerde Vakıflar , Büyük bayanlarda DAÜ lider durumda bulunuyor.
Voleybol liglerinde haftanın programı şöyle:
|Tarih
|Müsabaka
|Saat
|Salon
|Kategori
|8 Kasım Pazartesi
|DAÜ-MVOSD
|18.30
|LMPS
|U18 KIZ
|8 Kasım Pazartesi
|KGM-GMBÇS
|18.00
|ESS
|U18 KIZ
|8 Kasım Pazartesi
|KGM-GMBÇS
|19.30
|ESS
|U19 ERKEK
|8 Kasım Pazartesi
|ESESNTEPE-MBDD
|19.00
|GİRNE
|U18 KIZ
|10 Kasım Çarşamba
|DAÜ-VAKIFLAR
|18.00
|LMPS
|B.BAYAN
|10 Kasım Çarşamba
|DAÜ-VAKIFLAR
|19.30
|LMPS
|B.ERKEK
|10 Kasım Çarşamba
|KGM-MSA
|19.00
|ESS
|B.ERKEK
|12 Kasım Cuma
|DAÜ-MGA
|18.00
|LMPS
|U14 KIZ
|12 Kasım Cuma
|GMBÇS-KGM
|18.00
|ARENA
|U14 KIZ
|12 Kasım Cuma
|GMBÇS-KGM
|19.30
|ARENA
|U15 ERKEK
|13 Kasım Cumartesi
|VAKIFLAR-MSA
|15.00
|ASS
|U14 KIZ
|14 Kasım Pazar
|KGM-DAÜ
|13.00
|ESS
|U18 KIZ
|14 Kasım Pazar
|GMBÇS-ESENTEPE
|13.00
|ARENA
|U18 KIZ
|14 Kasım Pazar
|MBDD-MVOSD
|14.30
|ARENA
|U18 KIZ
|14 Kasım Pazar
|KGM-DAÜ
|14.30
|ESS
|U19 ERKEK