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Voleybol liglerinde bu hafta 15 karşılaşma oynanacak

8 Kasım 2021
voleybol





Voleybolda 2021-2022 sezonuna bu hafta oynanacak olan 15 karşılaşma ile devam edilecek. U18 Kızlar Ligi’nde bugün ve Pazar günü oynanacak olan 6 karşılaşma, U14 Kızlar Ligi’nde Cuma akşamı oynanacak olan 3 , Büyükler Ligi’nde 10 Kasım akşamı oynanacak olan 4 karşılaşma ve U15 VE U19 Erkekler Liginde oynanacak olan 2 karşılaşma olmak üzere 5. Hafta karşılaşmalarına toplam da 15 karşılaşma ile devam edilecek.

15 Ekimde başlayan 2021-2022 Sezonunda şuana kadar toplamda 30 karşılaşma oynandı. Bu müsabakalardan 4 tanesi Covid 19 vakaları nedeni ile hükmen mağlubiyetle sonuçlandı. U14 Kızlar Liginde GMBÇS oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak oluna namağlup lider olarak devam ediyor. U18 Kızlar  Liginde  DAÜ ve KGM 3 maç sonunda yenilgisiz yoluna devam ediyor. Büyük erkeklerde Vakıflar , Büyük bayanlarda DAÜ lider durumda bulunuyor.



 

Voleybol liglerinde haftanın programı şöyle:

TarihMüsabakaSaatSalonKategori
8 Kasım PazartesiDAÜ-MVOSD18.30LMPSU18 KIZ
8 Kasım PazartesiKGM-GMBÇS18.00ESSU18 KIZ
8 Kasım PazartesiKGM-GMBÇS19.30ESSU19 ERKEK
8 Kasım PazartesiESESNTEPE-MBDD19.00GİRNEU18 KIZ
     
10 Kasım ÇarşambaDAÜ-VAKIFLAR18.00LMPSB.BAYAN
10 Kasım ÇarşambaDAÜ-VAKIFLAR19.30LMPSB.ERKEK
10 Kasım ÇarşambaKGM-MSA19.00ESSB.ERKEK
     
12 Kasım CumaDAÜ-MGA18.00LMPSU14 KIZ
12 Kasım CumaGMBÇS-KGM18.00ARENAU14 KIZ
12 Kasım CumaGMBÇS-KGM19.30ARENAU15 ERKEK
13 Kasım CumartesiVAKIFLAR-MSA15.00ASSU14 KIZ
     
14 Kasım PazarKGM-DAÜ13.00ESSU18 KIZ
14 Kasım PazarGMBÇS-ESENTEPE13.00ARENAU18 KIZ
14 Kasım PazarMBDD-MVOSD14.30ARENAU18 KIZ
14 Kasım PazarKGM-DAÜ14.30ESSU19 ERKEK

 





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8 Kasım 2021


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