Voleybol liglerinde bu hafta 15 karşılaşma oynanacak

Voleybolda 2021-2022 sezonuna bu hafta oynanacak olan 15 karşılaşma ile devam edilecek. U18 Kızlar Ligi’nde bugün ve Pazar günü oynanacak olan 6 karşılaşma, U14 Kızlar Ligi’nde Cuma akşamı oynanacak olan 3 , Büyükler Ligi’nde 10 Kasım akşamı oynanacak olan 4 karşılaşma ve U15 VE U19 Erkekler Liginde oynanacak olan 2 karşılaşma olmak üzere 5. Hafta karşılaşmalarına toplam da 15 karşılaşma ile devam edilecek.

15 Ekimde başlayan 2021-2022 Sezonunda şuana kadar toplamda 30 karşılaşma oynandı. Bu müsabakalardan 4 tanesi Covid 19 vakaları nedeni ile hükmen mağlubiyetle sonuçlandı. U14 Kızlar Liginde GMBÇS oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak oluna namağlup lider olarak devam ediyor. U18 Kızlar Liginde DAÜ ve KGM 3 maç sonunda yenilgisiz yoluna devam ediyor. Büyük erkeklerde Vakıflar , Büyük bayanlarda DAÜ lider durumda bulunuyor.

Voleybol liglerinde haftanın programı şöyle: