Cumhuriyet kulaçları atıldı

Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası tamamlandı. Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen ve 2 gün süren yarışlara 12 kulüp, 230 sporcu katıldı.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ve Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’in de izlediği müsabakalarda sporculara ödülleri Mete Topçu, Hasan Eren, federasyon başkanı Ender Yeşilyurt ve federasyon yöneticileri tarafından verildi.

Toplamda 6 rekor kırılan müsabakalarda rekorlar 3 sporcudan geldi.

Cumhuriyet Kupası Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda kırılan rekorlar şöyle:

Erkekler, 200m Serbest

Bartu Kaşif L.G.BİRLİĞİ 2:06.76 K. KULVAR KKTC 14 YAŞ REKORU

Erkekler, 50m Kurbağalama

Mert Türsoy FERDİ 30.77 K. KULVAR KKTC 15-16 YAŞ REKORU

Erkekler, 100m Kurbağalama

Mert Türsoy FERDİ 1:07.46 K. KULVAR KKTC 15-16 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Kurbağalama

Mert Türsoy FERDİ 2:29.05 K. KULVAR KKTC 15-16/17-18 YAŞ REKORU

Erkekler, 100m Kelebek

Deniz Bender FERDİ 1:09.60 K. KULVAR KKTC 12 YAŞREKORU

Erkekler, 200m Kelebek

Deniz Bender FERDİ 2:38.72 K. KULVAR KKTC 12 YAŞ REKORU

Cumhuriyet Kupası Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda takım sıralamaları şöyle:

YILDIZ ERKEK PUAN

Yakın Doğu Universitesi 5.772 Bluefin Swimming Club 4.258 Ares Spor Kulübü 3.780 Karabetça Spor Kulübü 2.608 Levent Spor Yüzme Kulübü 2.552 Fast Frogs Spor Kulübü 2.134

YILDIZ KIZ PUAN

Yakın Doğu Universitesi 5.289 Fast Frogs Spor Kulübü 4.538 Bluefin Swimming Club 4.365 Levent Spor Yüzme Kulübü 3.668 Ares Spor Kulübü 3.456 Güçver Su Sporları Kulübü 2.650 Karabetça Spor Kulübü 2.565

GENÇ ERKEK PUAN

Ares Spor Kulübü 8.529 Bluefin Swimming Club 5.833 Yakın Doğu Universitesi 5.370 Fast Frogs Spor Kulübü 3.710 Levent Spor Yüzme Kulübü 2.929

GENÇ KADIN PUAN