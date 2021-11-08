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Cumhuriyet kulaçları atıldı

8 Kasım 2021





Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası tamamlandı. Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen ve 2 gün süren yarışlara 12 kulüp, 230 sporcu katıldı.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ve Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’in de izlediği müsabakalarda sporculara ödülleri Mete Topçu, Hasan Eren, federasyon başkanı Ender Yeşilyurt ve federasyon yöneticileri tarafından verildi.

Toplamda 6 rekor kırılan müsabakalarda rekorlar 3 sporcudan geldi.



Cumhuriyet Kupası Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda kırılan rekorlar şöyle:

Erkekler, 200m Serbest

Bartu Kaşif                         L.G.BİRLİĞİ         2:06.76                 K. KULVAR KKTC 14 YAŞ REKORU

Erkekler, 50m Kurbağalama

Mert Türsoy                      FERDİ                    30.77                     K. KULVAR KKTC 15-16 YAŞ REKORU

Erkekler, 100m Kurbağalama

Mert Türsoy                      FERDİ                    1:07.46                 K. KULVAR KKTC 15-16 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Kurbağalama

Mert Türsoy                      FERDİ                    2:29.05                 K. KULVAR KKTC 15-16/17-18 YAŞ REKORU

Erkekler, 100m Kelebek

Deniz Bender                    FERDİ                    1:09.60                 K. KULVAR KKTC 12 YAŞREKORU

Erkekler, 200m Kelebek

Deniz Bender                    FERDİ                    2:38.72                 K. KULVAR KKTC 12 YAŞ REKORU

 

Cumhuriyet Kupası Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda takım sıralamaları şöyle:

YILDIZ ERKEK                                     PUAN

  1. Yakın Doğu Universitesi 5.772
  2. Bluefin Swimming Club 4.258
  3. Ares Spor Kulübü 3.780
  4. Karabetça Spor Kulübü 2.608
  5. Levent Spor Yüzme Kulübü 2.552
  6. Fast Frogs Spor Kulübü 2.134

 

YILDIZ KIZ                                           PUAN

  1. Yakın Doğu Universitesi 5.289
  2. Fast Frogs Spor Kulübü 4.538
  3. Bluefin Swimming Club 4.365
  4. Levent Spor Yüzme Kulübü 3.668
  5. Ares Spor Kulübü 3.456
  6. Güçver Su Sporları Kulübü 2.650
  7. Karabetça Spor Kulübü 2.565

 

GENÇ ERKEK                                     PUAN

  1. Ares Spor Kulübü 8.529
  2. Bluefin Swimming Club 5.833
  3. Yakın Doğu Universitesi 5.370
  4. Fast Frogs Spor Kulübü 3.710
  5. Levent Spor Yüzme Kulübü 2.929

 

GENÇ KADIN                                     PUAN

  1. Bluefin Swimming Club 6.002
  2. Yakın Doğu Universitesi 4.890
  3. Ares Spor Kulübü 3.610
  4. Fast Frogs Spor Kulübü 3.359





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8 Kasım 2021


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