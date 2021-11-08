Cumhuriyet kulaçları atıldı

Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası tamamlandı. Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen ve 2 gün süren yarışlara 12 kulüp, 230 sporcu katıldı.
Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ve Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’in de izlediği müsabakalarda sporculara ödülleri Mete Topçu, Hasan Eren, federasyon başkanı Ender Yeşilyurt ve federasyon yöneticileri tarafından verildi.
Toplamda 6 rekor kırılan müsabakalarda rekorlar 3 sporcudan geldi.
Cumhuriyet Kupası Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda kırılan rekorlar şöyle:
Erkekler, 200m Serbest
Bartu Kaşif L.G.BİRLİĞİ 2:06.76 K. KULVAR KKTC 14 YAŞ REKORU
Erkekler, 50m Kurbağalama
Mert Türsoy FERDİ 30.77 K. KULVAR KKTC 15-16 YAŞ REKORU
Erkekler, 100m Kurbağalama
Mert Türsoy FERDİ 1:07.46 K. KULVAR KKTC 15-16 YAŞ REKORU
Erkekler, 200m Kurbağalama
Mert Türsoy FERDİ 2:29.05 K. KULVAR KKTC 15-16/17-18 YAŞ REKORU
Erkekler, 100m Kelebek
Deniz Bender FERDİ 1:09.60 K. KULVAR KKTC 12 YAŞREKORU
Erkekler, 200m Kelebek
Deniz Bender FERDİ 2:38.72 K. KULVAR KKTC 12 YAŞ REKORU
Cumhuriyet Kupası Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda takım sıralamaları şöyle:
YILDIZ ERKEK PUAN
- Yakın Doğu Universitesi 5.772
- Bluefin Swimming Club 4.258
- Ares Spor Kulübü 3.780
- Karabetça Spor Kulübü 2.608
- Levent Spor Yüzme Kulübü 2.552
- Fast Frogs Spor Kulübü 2.134
YILDIZ KIZ PUAN
- Yakın Doğu Universitesi 5.289
- Fast Frogs Spor Kulübü 4.538
- Bluefin Swimming Club 4.365
- Levent Spor Yüzme Kulübü 3.668
- Ares Spor Kulübü 3.456
- Güçver Su Sporları Kulübü 2.650
- Karabetça Spor Kulübü 2.565
GENÇ ERKEK PUAN
- Ares Spor Kulübü 8.529
- Bluefin Swimming Club 5.833
- Yakın Doğu Universitesi 5.370
- Fast Frogs Spor Kulübü 3.710
- Levent Spor Yüzme Kulübü 2.929
GENÇ KADIN PUAN
- Bluefin Swimming Club 6.002
- Yakın Doğu Universitesi 4.890
- Ares Spor Kulübü 3.610
- Fast Frogs Spor Kulübü 3.359