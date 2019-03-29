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Virajı alamadı takla attı

Pamuklu-Kumyalı Anayolu üzerinde meydana gelen çarpışmada Akan Mertekcioğlu yaralandı

29 Mart 2019
TRAFİK KAZASI

Pamuklu-Kumyalı Anayolu üzerinde meydana gelen çarpışmada 47 yaşındaki Akan Mertekçioğlu yaralandı…

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:15 sıralarında, Pamuklu-Kumyalı Anayolu üzerinde, Akan Mertekcioğlu (E-47), yönetimindeki MK 395 plakalı salon araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine doğru sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla atmıştır.

Mertekcioğlu’nun kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

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