Vergi Yüklü Kervanlar

Vergi, devletlerin vatandaşlardan kanuna dayalı, zorla ve karşılıksız olarak sağladığı fonlardır. Devlet topladığı fonlarla mal ve hizmet üretiminde bulunmaktadır. Vergi oranları optimal bir şekilde belirlendiğinde gelir dağılımının kontrolünü ve piyasada fiyat istikrarını sağlamaktadır.

KKTC’de ekonominin 2 ana sektörü vardır: Turizm ve Eğitim. Bu iki sektörde son zamanlarda önemli sıkıntılar ile karşı karşıyadırlar. Vergiler, döviz, petrol ve dolayısıyla enflasyonun beklenmedik bir şekilde artması turizm sektörünü sıkıntıya sokmaktadır. İşletmelerin maliyetlerinin artması tüketiciye sunulan ürünün fiyatını artırmaktadır. Yüksek vergiler tabana yayılmamalıdır. Bu durumdan dolayı turist sayısı dramatik bir şekilde azalabilecektir. Son yapılan vergi zamları sadece vatandaşı etkilemeyecek aynı zamanda ülkeye turist olarak gelecek kişilerin de karar değiştirmesine sebep olabilecektir. Dolayısıyla yöneticiler vergileri belirlerken ülkenin en önemli gelir kaynağı olan turizm sektörünü düşünmeliler.

Eğitim sektörü de enflasyondan payını almaktadır. Okul ücretleri artmasa da adada öğrencilerin yaşam maliyetleri artmaktadır. Elektrik, kira, gıda fiyatlarının yanı sıra ulaşım fiyatlarında önemli artışlar gözlenmektedir. Ödenemeyecek bu zamlar nasıl belirlendi? Uçak biletlerindeki artışlardan dolayı öğrenciler evlerine gidemeyecek duruma gelmişlerdir. Yakın geçmişte THY stratejik planlama müdürlüğü yapmış, önemli bir bürokrat ve akademisyen olan Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat Oktay beye seslenmek istiyorum. Öğrencileri mağdur etmemek için en azından uçak bileti fiyatlarının düşürülmesi üzerine çalışmalar yapmak gerekmektedir. Öznel görüşüm vergi indirimleri ve uçuş sayılarının artırılması ile istenen fiyatlara ulaşılabileceğidir.

Ramazan ayında insanların gıda ürünlerine olan talebi artmaktadır. Artan talep fiyatlarda yükselişe neden olmaktadır. Geçmişten gelen üretici enflasyonu, elektrik zamları ve üzerine gelen ramazan etkisi ile birlikte gıda fiyatlarını önemli derecede etkilendi. Geçmiş dönemde yapılan çalışmaların gösterdiği üzere ramazan ayında artan fiyatlar kalıcı olmaktadır.

Ünlü bir köpek eğitmeni olan Cesar Millan’a köpeklere fısıldayan adam lakabı verilmiş. Kendisini alameti harikası en vahşi köpekleri bile uysallaştırabilmesi. Kendisine en vahşi köpekleri nasıl uysal ve itaatkar hale getirdiği sorulduğunda şöyle cevap veriyor: “Ben köpekleri değil önce sahiplerini eğitirim. Köpekler yönetmeyi bilmeyen bir sahip ile karşılaştıklarında hırçın olurlar.” Bizler de hayatımızın sahibiyiz. Yani öncelikle kendimizi eğitmeliyiz. Bireysel çıkarlardan vazgeçmediğimiz sürece sıkıntılar bir çığ gibi büyüyerek devam edecek. Problemi dışarıda aradığımız ve süreci yönetemediğimiz müddetçe vahşi ve hırçın bir hayat ile karşı karşıyayız. Bireysel çıkarları bir kenara bırakarak toplum olarak bir şeyleri düzeltmek için harekete geçtiğimizde sorunlarımızı çözebileceğiz. Aksi takdirde vergi yüklü kervanlardan alışverişe devam edeceğiz.

Bugün belki bitti lakin yarın yeni bir gün.