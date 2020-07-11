DünyaSürmanşet

Venezuela’da Devlet Başkan Yardımcısı’nda Kovid-19 tespit edildi

11 Temmuz 2020
Tareck El Aissami
Tareck El Aissami

Venezuela’da, Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

El Aissami, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm tıbbi protokollere uyarak kendisini karantinaya aldığını belirtti.

Virüse karşı savaşı kazanacağını vurgulayan El Aissami “Hayata ve tanrıya tutunarak bu savaşa girişiyorum çünkü biz kazanacağız” ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da konuya ilişkin Twitter’dan “Güçlü ol kardeşim, bu yeni savaşı Allah’ın ilahi ışığıyla kazanacağız. Şimdi sağlığın ve kısa zamanda iyileşmen için doktorların tüm tedavilerini ve tavsiyelerini uygulayacağız. Sağlıklı bir yaşam için kazanacağız” mesajını paylaştı.

 

Cabello’nun Kovid-19 testi pozitif çıktmıştı

 

Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ülkede 8 bin 372 kişide Kovid-19’a rastlanırken, salgına bağlı olarak 80 ölüm gerçekleşti.

 


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of George Floyd’un son sözleri, polis kamerasındaki bütün konuşmalarla birlikte yayımlandı

George Floyd’un son sözleri, polis kamerasındaki bütün konuşmalarla birlikte yayımlandı

10 Temmuz 2020
Photo of Güney Afrika’da son 24 saatte yaklaşık 9 bin vaka tespit edildi

Güney Afrika’da son 24 saatte yaklaşık 9 bin vaka tespit edildi

10 Temmuz 2020
Photo of Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

10 Temmuz 2020
Photo of Oxfam: Günde 12 bin kişi açlıktan ölebilir

Oxfam: Günde 12 bin kişi açlıktan ölebilir

10 Temmuz 2020
Photo of Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyon 400 bine yaklaştı

Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyon 400 bine yaklaştı

10 Temmuz 2020
Photo of Corona virüs kendini tekrar aktif hale getiriyor mu?

Corona virüs kendini tekrar aktif hale getiriyor mu?

9 Temmuz 2020
Photo of KTGAB, İngiltere Eğitim Bakanı Willamson’a mektup yazdı

KTGAB, İngiltere Eğitim Bakanı Willamson’a mektup yazdı

9 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

9 Temmuz 2020
Photo of Bu sıcağa trafik ışıkları bile dayanamadı

Bu sıcağa trafik ışıkları bile dayanamadı

9 Temmuz 2020
Photo of Kişmir: Savaştan kaçanları vurmak insanlığa sığmaz

Kişmir: Savaştan kaçanları vurmak insanlığa sığmaz

9 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı