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Ticaret Odası, Rum Tarafının geçişlerde yarattığı sorunları BM’ye aktardı

11 Temmuz 2020
Turgay Deniz
Turgay Deniz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin geçişlerde yarattığı sorunları, BM’ye aktardı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından BM Kıbrıs Misyon Şefi Elizabeth Spehar’a gönderilen yazıda, Rum tarafının uygulamalarının insanı ilkeler ve hukuk prensiplerine aykırı olduğu belirtildi.

Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Deniz, Spehar’a gönderdiği mektupta, Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ile birlikte 2 Haziran’da yaptıkları çevrim içi toplantıda, iki lidere yönelik bir çağrı hazırlanmasına karar verildiğini ve 9 Haziran’da yayınlanan bu çağrıda, kontrol noktalarının açılmasının iki toplumun iş birliği ve sosyal ilişkilerini geliştirmeleri için büyük önem taşıdığına vurgu yapıldığını hatırlattı.

Deniz, kapıların kapalı olduğu dönemde Yeşil Hat ticaretinin devam etmesi için gösterilen çabalara da dikkati çekti.

Şimdiki durum…

Mektubunda, iki taraf arasında geçişlerin başlamasından sonra yaşanan sorunlar hakkında bilgi veren Deniz, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği vatandaşları da dahil olmak üzere Güney’den Kuzey’e geçmek isteyen yabancılara izin vermediğini ve bunun “anlaşılabilir bir uygulama olmadığını” belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Kıbrıs Rum Yönetiminden “bu talihsiz kararı” yeniden gözden geçirmesini talep ettiğini belirten Deniz, “kapalı tek kontrol noktası olan Lokmacı kontrol noktasının açılmasının, en yüksek geçiş hacmine sahip olduğu için toplumlar arasındaki ekonomik ilişkiler için de vazgeçilmez derecede önemli olduğunu ve bunun da Rum Yönetimi tarafından dikkate alınması gerektiğini” vurguladı.

Deniz, Rum Yönetiminin tek taraflı kararlarının “insani ve yasal ilkeler ile uyumsuz” olduğuna da dikkat çekti.


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