UNESCO’dan Ayasofya açıklaması: Üzgünüz

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) Ayasofya’nın ibadete açılması hakkında açıklama yapıldı.

UNESCO’dan, “Türkiye’nin bu anıtın statüsünü değiştirme kararından dolayı üzgünüz” denildi.

Tarihi yapı 1985 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmişti.

Türkiye Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararın iptali kararlaştırıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın kararının ardından Ayasofya’nın ibadete açılması kararını imzaladı.

Kararı Twitter hesabından “Hayırlı olsun” notuyla paylaşan Erdoğan’ın imzaladığı belgede şu ifadeler yer aldı:

İstanbul İli, Fatih İlçesinde bulunan Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay Onuncu Dairesinin 2/7/2020 tarihli ve E:2016/16015, K:2020/2595 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camiinin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir