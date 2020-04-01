Kıbrıs

Velis Group’tan LTB’ ne Konteyner ve Gıda Yardımı

1 Nisan 2020
Velis Group
Levent Veli

Dünyayı ve ülkemizi saran pandemik virüs tehdidine karşı başlatılan mücadeleye iş adamları ve halkın desteği artarak sürüyor.

Ülkemizin sanayi üretimi ve yerel işgücü istihdamına yıllardır önemli katkılar sağlayan Velis Group, toplumsal sosyal dayanışmaya verdiği özel önem çerçevesinde Lefkoşa Türk Belediyesi’ne yapılan gıda yardımlarının hijyenik ortamda muhafaza edilebilmesi amacıyla büyük boy konteyner tahsis etti.

Velis Group

LTB merkez binası araç park yerine yerleştirilen konteyner  yanı sıra Belediye’nin ihtiyaçlı aileler için başlattığı kampanyaya temel gıda ve kullanım maddeleri içeren 170 paket yardım da yapan Velis Group Direktörü Levent Veli, konuya ilişkin açıklamasında toplum olarak birlik ve dayanışma gerektiren zor bir süreçten geçildiğine işaret etti. Levent Veli sözlerini şöyle tamamladı  “hem kendimizin hem ailemizin hem de toplumumuzun sağlığı için ‘evde kal & sağlıklı kal’ çağrısına herkesin duyarlı olması gerektiğini anımsatır. Zorlukların aşılmasında ihtiyaç duyulan her noktaya kuruluşumuz  ve şahsım adına elimizden gelen katkıları yapmayı sürdüreceğimizi de belirtirim ” Lha



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