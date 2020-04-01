Gözler Kör, Kulaklar Sağır!

Devlet olmayı başarabildik mi?

Çok üzgünüm ama başaramadık!

Ben ekonomist ya da maliyeci değilim.

Ama yıllarca ticaret ve işletmecilik yaparak evime ekmek getirmiş biri olarak neyin olması değil ama neyin olmaması gerektiğini biliyorum!

Evet devletin parası yok.

Evet çok ciddi bir virüsle boğuşuyoruz. AMA!

Ne çok amalar var!

Devlet bu ay maaşlardan kesinti yaparak memur maaşlarını ödedi. Peki ya gelecek ay ödeyebilecek misiniz? Evde kapalı olan özel sektör üretmeden, para kazanmadan devlete olan sorumluluklarını yerine getirebilecek mi? Siz onlara olan sorumluluğunuzu yerine getirebiliyor musunuz? Asgari ücretli çalışanlar için 1.500 TL ödeyeceğinizi belirttiniz AMA ödeme bu ay değil! Peki bu ay ne yiyecek bu insanlar? Size ne, değil mi? Ayrıca memur da bu kesintiden memnun değil, niye mi? Çünkü kredisi, kirası ve tüm ödemeleri kesintisiz devam ediyor! Elindeki daha az bütçeyle tüm yükümlülüklerini yerine getirmeli!

Devlet olsak böylesi zor zamanlardan geçerken en azından belli bir kilovata kadar elektrik ücretsiz olurdu! Oysa siz tam ödeme yaparsanız %15 indirim diyorsunuz! Peki ya su ücretsiz olur mu? Aynı şey sosyal sigortalar ve ihtiyat sandığı için de geçerli. Devlet her şartta kasasını düşünüyor!. Halk için devlet yerine devlet için halk olarak yaşıyoruz!

Eve kapattığınız işverenden para ödemesini bekliyorsunuz!

Ödeyemez, en azından önünü görene dek ödeyemez! Çünkü önceliği ekmek teknesinin kapanmaması!

Artık bu ülkede açlık önemli bir sorun! Siz arkanızı dönünce ya da kafanızı kuma gömünce bitmiyor bu sorun. İnsanları eve kapatalı 3 hafta, halen ihtiyaçlı olanlara yardım yapacaksınız!

İyi ki insiyatif kullanıp böyle bir dönemde yardım yapan insanlar var, niye mi, çünkü böylesi bir dönemde bile marketlerin gıdalara zam yapmasını engelleyemediniz!!

İnsanlar değil et almak sayenizde pirinç ve makarna bile alamıyorlar.

Bankalara da söz geçiremediniz ve geçiremeyeceksiniz de! Kredileri 3 ay süreyle öteledik üstelik de faizsiz dediniz! Yalan. Türkiye bankaları halkı uyarıyor, ötelerseniz faiz alırım diyor!

Devlet hayvancıya süt üretimini düşür demek yerine neden dışarıdan gelen ürünleri kısıtlamıyor! Bu dönem dıştan almak yerine üreticiyi destekle onlarda piyasaya daha ucuz ürün sunsun!!! Biz bize yaralarımızı saralım! Üç beş alanda kalan üretim de batmasın!

Türkiye’den KKTC’ye gelecek vatandaştan 1000 TL istenmiş. İyi de insanların parası yok, çocukları mağdur kalmasın diye ülkeye getirmek istiyorlar. Böylesi bir dönemde bu fiyat günah değil mi? Parası olmayan vatandaşımız ölsün mü?

Her işiniz yarım, yazıklar olsun!!!

Hal böyle iken çözüm üreteceğinize halen siyaset yapıyorsunuz. Kabinede değişiklik yapılacakmış hade bakalım yapın ne yapacaksınız biz de görelim. Günah keçileri seçildi mi! Ama unutmayın o kararların altında hepinizin imzası var!!!

Hükümeti teknokratlardan oluşturmayacaksanız, hiç adım atmayın!. Bizim canımız çok yandı! Belli ki yanmaya da devam edecek!