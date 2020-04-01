“ONLARLA BİRLİKTE ÖLELİM!”

İlk karantina uygulaması 1377 yılında Venedikliler tarafından yolculara karşı uygulanmış.

Daha sonra Venedik yakınlarında 1423 yılında Santa Maria’da karantina kurulmuş.

Olay bu kadar yeni de değil.

Konuyu araştıranlar, Tevrat’a kadar gidiyorlar.

Buna göre, Tevrat’da savaş sırasında çıkan bir salgın hastalık nedeniyle çeşitli önlemlerin salık verildiği söylenir ve bunlara uyulmasının emredildiği kaydedilir:

Elbiseler yıkanacak, madeni eşyalar ateşten geçirilecek, konaklama ordugahın dışında olacak ve 7 gün sonra tekrar temizlenip ordugaha ancak böyle girilebilecektir.

Şimdiki önlemlere benzemiyor mu?

…

Salgın hastalıklar ve toplu ölümler Kıbrıs’ın geçmiş tarihinde de vardır.

Kıbrıslı Rum bir tarihçi olan Mahera’nın “Kıbrıs Vakayinamesi” nde bazı salgın hastalık olaylarından söz edilir.

1392’de başlayan salgın hastalık bir yıl boyunca sürmüş.

Mahera bu salgına “üçüncü hastalık salgını” der ki bunun büyük olasılıkla veba olabililir.

O dönemin Kralı James’tir.

Kraliyet sarayı Baf Kapısı’ndan biraz ötede yer almaktadır.

Salgın nedeniyle olmalı kraliyet ailesi sarayı terk ederler ama bu uzun sürmeyecektir.

Kral, salgının büyüklüğü karşısında şöyle der:

“Belki de halka konan öşürden dolayı Tanrı bize küskündür. Ben bunu Ceneviz harcını ödeyim diye yapmıştım.”

Kral bu vicdan hesaplaşması ile şövalyelerin vergilerini azaltır.

Ama Kralın vicdan muhasebesi salgını önleyemeyecekti.

Bunun üzerine Kral ve Kraliçe’nin şöyle dedikleri kayıtlara geçer:

“Eğer tüm insanlar ölürse, tüm insanlar öldükten sonra bu adanın bize ne faydası olur. Bari gidip onlarla birlikte ölelim!” (Haşmet Muzaffer Gürkan, Tarih İçinde Kıbrıs, s.32.)

Ve tekrar yerlerine dönüp toplumun acılarını birlikte “ağlaşarak” paylaşırlar…

…

İlerleyen dönemlerde de Kıbrıs’ı çeşitli salgın hastalıklar vuracak, dönem olacak ada nüfusunun yarıdan fazlası yok olacaktı…

…

Öte yandan Nazım Beratlı’nın Osmanlı’dan “Günümüze Kıbrıs’ta Karantina Kurumu” başlığı altında yaptığı bir araştırmada ülkemizde ilk karantina kurumunun oluşturulduğunu şöyle belirtir:

“1835 yılında, sultan, imparatorluğun bütün limanlarında karantina servisleri kurulmasını emreden bir ferman yayınladı. Buna uygun olarak, Lârnaka Kalesi, karantina binası olarak düzenlenip, hizmete sokuldu ve 1845’e kadar kullanıldı.”

Daha sonra cüzzam hastalığı nedeniyle İngiliz döneminde de karantina çalışmaları olduğu biliniyor…

…

Bahsedilen dönemlerle günümüzün koşulları çok farklı olsa da birçok konuda benzerlikler vardır.

Ama eskiden olduğu gibi bugün “Eğer tüm insanlar ölürse, tüm insanlar öldükten sonra bu adanın bize ne faydası olur. Bari gidip onlarla birlikte ölelim!” diyen herhangi biri yoktur…