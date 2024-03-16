“Vebal – Beddua” adlı kısa filmin galası yapıldı

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği projesi olan ve “Vebal” adlı romanın bir kısmından uyarlanan “Vebal – Beddua” adlı kısa filmin galası Gökay Boğaçhan Alsancak Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay imzasıyla yapılan açıklamaya göre film, Osmanlı Döneminde çıkan “Tehcir Kanunu” dolayısıyla iki kız kardeşin evlerinden atılmasını konu alıyor. Evsiz kalan kardeşlerin ettiği beddua, eve yeni gelen aile ve o ailenin tüm nesillerine aktarılıyor.

Yapımcılığını SineSmart Film ve Yusuf Darbukacı’nın, yönetmenliğini Müge Günay’ın üstlendiği siyah – beyaz çekilen ve sessiz bir kısa film olan “Vebal – Beddua” filminin oyuncu kadrosunda Yeşim Kumral, Mehmet Yörükoğlu, Aydan Aydoğan yer aldı.

Filmin senaryosunu, romanın yazarı Şafak Yolcu, yönetmen yardımcılığını Ergün Kemaneciler, sanat yönetmenliğini Ayşe Şirin Taşgın, görüntü yönetmenliğini Stephan Tamuno yaparken, sette sağlık güvenliğini öğretim görevlisi Uzm.Tuğçe Akgül sağladı.

Günay açıklamasında, uzun metraj çekimlerine yazda başlanması planlanan “Vebal- Beddua” filminin galasında kendilerini yalnız bırakmayan tüm sinemaseverlere teşekkür etti.