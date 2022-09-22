VATANDAŞTAN DERNEĞE: DAHA ÖNCE NEREDEYDİNİZ?

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği’nin otel yapımına yönelik düzenlediği eylem, otel yapımına destek eylemine dönüştü. ‘Cılız’ olarak nitelendirilebilecek,100 rakamını bile bulmayan bir kalabalıkla düzenlenen eyleme bazı sakinlerden tepki geldi.

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği, balıkçı barınağının bulunduğu alana otel yapılacağı gerekçesiyle eylem düzenledi. Karaoğlanoğlu Muhtarlığı yakınlarında düzenlenen eyleme, 70-80 kişi katılırken, yerli halkının ilgisinin az olduğu gözlerden kaçmadı. Sadece 45 dakika süren eylemde Karaoğlanoğlu sakinleri, derneğe tepki gösterdi.

İŞ GÜCÜ VURGUSU

Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku, barınağın bulunduğu yerin denize açıldığını ve halkın malının halka verilmesi gerektiğini iddi etti. Tutku’nun konuşması sırasında “Yerli birine verilecekse verilsin. İş gücü olur.” vurgusu yapılırken, birçok vatandaş da bu ifadelere destek verdi ve “Yapılacak otelin ortağının Kıbrıslı Türk olduğu dikkatinizden kaçmasın” ifadeleri de eylem alanından yükseldi.

“DAHA EVVEL NEREDEYDİNİZ?”

Yerli halkın konuşması sırasında ise bu kez farkı bir vatandaş “Daha evvel neredeydiniz?” sorusunu sorarak, önceden verilen otel izinlerine derneğin ve ilgili kişilerin tepki göstermediğine dikkat çekti.

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği Başkanı Sait Faraç ise bütün barınaklara yardım yapıldığını Karaoğlanoğlu balıkçı barınağına yardım yapılmadığını söyledi

Faraç’ın bu ifadelerine de eylemi takip eden bazı vatandaşlar “Barınak değil, barınağa para yatırılması derdinde” yorumlarını yaptırdı. Faraç’a ayrıca barınağın devlet tarafından derneğe verilmediği, ortada bir barınak olmadığı eleştirisi de yapıldı.