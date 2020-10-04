Vatandaş su bekliyor

Ülkede son bir aydır herkesin bir birine sorduğu tek soru “Su ne zaman gelecek”… KKTC Su Temin Projesi kapsamında denizdeki borularda yaşanan arıza henüz tamir edilemedi.

KKTC Su Temin Projesi kapsamında denizdeki borularda yaşanan arıza yaklaşık 9 aydır tamir edilemedi. Türkiye’den gelen suyun arıtılıp toplandığı Geçitköy Barajı’ndaki su rezervinin bitmeye yakın olması nedeniyle yaklaşık bir aydır KKTC genelinde su kesintileri yaşanıyor.

Tankerle çözüm arayışı

Yaşanan su sorunu nedeniyle belediyeler yerel su kaynakları ile vatandaşa dönüşümlü su iletmeye çalışsa da birçok bölgede su sıkıntısı devam ediyor. Yaşanan su sorunu nedeniyle vatandaş çareyi tankerle su çağırmakta arıyor. Tanker su fiyatları bölgeden bölgeye değişiklik kaydederken, vatandaş yaşanan süreçte nereden alındığı ve temiz olup olmadığının dahi denetlenmediği suyun tonuna 50 ile 65 TL ödeme yapmak zorunda kalıyor.

Değirmenlik ve Dikmen’de yeni su kuyusu

Belediyeler yaşanan sıkıntıyı çözebilmek adına yeni su kuyusu açmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Dikmen ve Değirmenlik belediyeleri 2 yeni su kuyusu açarak bölgelerinde yaşayan vatandaşlara su sıkıntısı yaşanmayacağı mesajını verdi.

Çalışmalar Cuma tekrar başladı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki Deniz Geçişi İsale Hattı’nda meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalara, hava muhalefetinin geçmesini takiben cuma günü sabah saatleri itibarıyla yeniden başlandığını açıkladı.

Cuma gün çalışmalara tekrar başlandığını bildiren DSİ, sorunun ne zaman çözüleceğine dair henüz bir açıklama yapmadı.

31 Ağustos hedeflenmişti

Türkiye Su İşleri dairesi ilk yaptığı açıklamada 31 Ağustos’un hedeflendiğini açıklamıştı.

DSİ’nin 25 Temmuzda yaptığı açıklama şöyle:

“KKTC Deniz Geçişi Onarımı işinde son durum tespiti (sörvey) çalışmalarını yapacak gemi 17.06.2020 tarihinde Türkiye’ye ulaşmış ve 18.06.2020 tarihi itibarı ile çalışmalara başlamıştır. İşin tamamlandığı tarihten bu yana zeminde bir hareket olup olmadığının tespiti adına gemi ilk aşamada Türkiye’den KKTC’ye kadar durmadan ilerleyerek zeminin batimetrik haritasını çıkartmak üzere veri toplamış, sonrasında KKTC’den Türkiye’ye doğru boru hattı seviyesinde ilerleyerek video görüntüsü almış, son işlem olarak da Türkiye’den KKTC’ye doğru her bir bağlantı noktasında ayrı ayrı durmak suretiyle detaylı tespit çalışması yapmıştır. Tüm bu işlemler 05.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Diğer taraftan sörvey çalışmaları sırasında bir yandan da ekipman temin süreçleri başlatılmış olup ekipman teminleri hedeflenen tarihte sonuçlandırılır ve deniz koşullarından kaynaklı bir gecikme yaşanmadığı taktirde, hat 31.08.2020 tarihi itibarı ile işletmeye açılabilecektir.