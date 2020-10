Hızlı ve Öfkeli 9’un gösterimine ikinci erteleme

No Time to Die da ertelendi

Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat vereceği No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) bir kez daha ertelendi. Daha önce pandemi nedeniyle 3 Nisan’dan 13 Kasım’a ertelenen yeni James Bond filmi No Time to Die, bu kez de 2 Nisan 2021’e ertelendi.

Orjinal vizyon tarihi: 31 Mart 2020

Değişen vizyon tarihi: 25 Kasım 2020

Yeni vizyon tarihi: 2 Nisan 2021