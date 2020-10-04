Hızlı ve Öfkeli 9’un gösterimine ikinci erteleme

Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Hızlı ve Öfkeli serisinin dokuzuncu filmi (Fast and Furious-F9) 28 Mayıs 2021’e ertelendi.
Rekortmen seri Hızlı ve Öfkeli serisinin devam filmi Fast and Furious F9, için Universal ikinci kez erteleme kararı aldı. Filmin yeni vizyon tarihi 28 Mayıs 2021 oldu ve Amerika için önemli olan Anma Günü hafta sonuna denk geliyor.
Orjinal vizyon tarihi: 22 Mart 2020
Değişen vizyon tarihi: 21 Nisan 2021
Yeni vizyon tarihi: 28 Mayıs 2021
No Time to Die da ertelendi
Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat vereceği No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) bir kez daha ertelendi. Daha önce pandemi nedeniyle 3 Nisan’dan 13 Kasım’a ertelenen yeni James Bond filmi No Time to Die, bu kez de 2 Nisan 2021’e ertelendi.
Orjinal vizyon tarihi: 31 Mart 2020
Değişen vizyon tarihi: 25 Kasım 2020
Yeni vizyon tarihi: 2 Nisan 2021