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Vatandaş panik, bakanlık suskun!

1 Temmuz 2020
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Türkiye‘den karantinasiz yolcu gelişlerin dün sabaha karşı başlamasıyla, sosyal medya yine pozitif vaka iddialarıyla çalkalamaya başladı.

Halkta paniğe yol açan yeni iddia ise gemiyle gelen bir yolcunun, Türkiye’de 72 saat önce yapılmış Kovid-19 testinin negatif çıktığı, adaya girişte yapılan testinin ise pozitif çıktığı yönünde.

İddiaya göre, test sonucu Pozitif çıkan yolcu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

Havadis Haber Merkezi’ne de çeşitli kaynaklardan gelen pozitif yolcu iddiası, Sağlık Bakanlığı’nın resmi açıklama yapmamasından dolayı şu an gizemini koruyor. Bakanlık yetkililerine ise hala ulaşılamıyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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