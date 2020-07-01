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Dizdarlı: Beklenen tarih geldi. Gelmesiyle de ilk ithal vakamızla tanıştık

1 Temmuz 2020
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Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkemizde pozitif vaka olduğunu doğruladı.

İşte o paylaşım:

Sevgili Arkadaşlar.
Beklenen tarih geldi. Gelmesiyle de ilk ithal vakamızla tanıştık. Umarım temas gurubu önceki tecrübesinin verdiği güvenle tüm temaslıları yakalayıp kontrol edecektir. Hekim arkadaşlarımız da en erken zamanda hasta vatandaşı iyi edecektir.

Bir , beş on vaka ile başa yine çıkarız. önemli olan bunun her gün logaritmik olarak artmasını önleyerek yüzlerce hastaya aynı anda ulaşmamak ve sağlık servislerimizin çökmesini önlemektir.

Siz yönetenlerin “laboratuvar kapasitesi artırılacak , pandemi hastanesi yapılacak” laflarını es geçin. Yapacak olan yapardı. Onları bırakın ve sizin yapmanız gerekeni yapın. Sağlık çalışanlarının yeterli olması için destek verin.

Nasıl mı?

1- Lütfen ve lüften kalabalık ortama girmeyin.
2- Sosyal mesafeyi koruyun ve maske takın
3- El vücüt ve ortam temizliğine dikkat edin
4- En azından bir süre daha ,Yaşlılarınızın , Kronik hastalığı olanların,dışarıda dolanmasına izin vermeyin Onları koruyun

Bunları yaptığınız zaman size gerçekten yardım eden sağlık çalışanlarına , dolayısıyla da kendinize yardım etmiş olacaksınız.

Lütfen Lütfen lütfen


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