Varış: 140 yatağın 110’u doldu

Tıp-iş Başkanı Dr. Ahmet Varış, katıldığı canlı yayında pandeminin sağlık sistemi üzerinde yarattığı sıkıntıya değindi. Tıp-iş Başkanı Dr. Ahmet Varış, Acil Durum Hastanesi’ndeki 140 yatağın yaklaşık 110’unun dolu olduğunu açıkladı.

Virüsün mutasyona uğrayıp bulaş hızının attığına yönelik bilimsel veriler olduğunu anlatan Varış, bu mutasyonlu virüsün dünyada arttığını söyledi. “Üç farklı varyasyonu var mutasyonun ve bulaşıcılığı artan bu virüsün yayılma hızının da arttığını görüyoruz dünyada” diyen Dr. Varış, ülkemizde görülen vakalarla ilgili veriler paylaştı:

Varış: Belirli kurallara uymak durumundayız”

“Hastalığın ilk döneminde ileri yaşlı ve kronik hastalığı olan hastalarda bu hastalık daha ağır seyretmesi bekleniyordu ancak şu anda krononik rahatsızlığı olmayan daha genç yaştaki hastaların olması dikkat çekiyor. Yoğun bakımımızda 37 ile 80 yaş arasında hastalarımız vardır.”

“Her 3-5 sayda bir kapanmak doğru bir yaklaşım değildir, bu pandeminin yıllar boyu süreceği söyleniyor uluslar arası otoriteler tarafından. Burada önemli olan toplum içindeki bulaşın minimuma indirilmesi gerekiyor. Devlet gerekli tedbir alacak, denetimi yapacak ama bizler de birey olarak belirli kurallara uymak durumundayız”