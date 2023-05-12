Varan 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Varan 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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(Kamalı Haber) – Lefkoşa sokaklarında derbeder bir şekilde dolaşan ve sürekli suç işleyen madde bağımlısı genç Ahmet Can Varan  bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) – Lefkoşa sokaklarında derbeder bir şekilde dolaşan ve sürekli suç işleyen madde bağımlısı genç Ahmet Can Varan  bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cansel Mimar, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Ahmet Can Varan’ın Cinsel  Saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 08.05.2023 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa-K/Kaymaklı’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir isimli market içerisinde Lefkoşa’da zanlı Ahmet Can Varan’ın (E-23) markete alışveriş yapmak için giden Lefkoşa’da sakin B.Ş.’nin (K-24) sol kalçasını sağ eliyle sıkmak suretiyle adı edilene cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, Ahmet Can Varan’ın açıkda 85 davasının olduğunu ve bir ay önce benzer suçtan teminata bağlandığını söyleyerek,  tutuklu yargılanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Tags:'TacizAhmet Can Varan
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