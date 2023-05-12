Varan 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) – Lefkoşa sokaklarında derbeder bir şekilde dolaşan ve sürekli suç işleyen madde bağımlısı genç Ahmet Can Varan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cansel Mimar, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Ahmet Can Varan’ın Cinsel Saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 08.05.2023 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa-K/Kaymaklı’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir isimli market içerisinde Lefkoşa’da zanlı Ahmet Can Varan’ın (E-23) markete alışveriş yapmak için giden Lefkoşa’da sakin B.Ş.’nin (K-24) sol kalçasını sağ eliyle sıkmak suretiyle adı edilene cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, Ahmet Can Varan’ın açıkda 85 davasının olduğunu ve bir ay önce benzer suçtan teminata bağlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.