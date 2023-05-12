KTTB: Kaliteli sağlık hizmetinin yolu yeterli hemşire, ve adil ücretle mümkün

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, hastalara, hayal ettikleri derecede yüksek kalitede sağlık hizmeti sunabilmenin yolunun yeterli sayıda hemşirenin varlığı, elverişli çalışma koşulları ve adil bir ücretlendirmeyle mümkün olacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Dünya Hemşireler Günü’nü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlık sisteminde yaşamsal derecede önemli görevi olan hemşirelerin yine pek çok sorun içinde kutlama yaptığını belirtti.

Açıklama, kamuda ve özelde farklı statülerde, aynı işe farklı ücretlerle emekleri sömürülerek, çoğu zaman iş güvencesiz olarak emek verdikleri kaydedildi.

Son dönemde artan toplum içi şiddet, düzensiz sağlık sisteminden dolayı artan şiddetle hemşirelerin de sık sık yüz yüze geldiği ifade edilen açıklamada, “Emek sömürüsüne, adil ve eşit olmayan maaş ve çalışma şartlarına, artan sağlıkta şiddete rağmen, gece gündüz demeden fedakârca hizmet veren çok değerli arkadaşlarımızın Dünya Hemşireler Günü’nü kutlarız. 6 Mayıs’ta görüldüğü gibi özlük hakları, çalışma koşulları ve toplumsal sorunlarla mücadelede dayanışma içinde, yine birlikte olacağımızı açıkça vurgulamak isteriz” denildi.