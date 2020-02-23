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Van’da merkez üssü İran olan deprem nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

23 Şubat 2020

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem  Van’da da can ve mal kaybına neden oldu.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNNTürk televizyonuna yaptığı açıklamada, kendilerine İran’daki depremin Van’ın Başkale ilçesine bağlı dört köyde hasara yol açtığı bilgisinin ulaştığını söyledi.

Soylu, “Özpınar köyünde 7 vatandaşımız, Güvenlik köyünde ise bir vatandaşımız olmak üzere toplam 8 vatandaşımızın hayatını kaybetti. Kurtarma ekiplerimiz olay yerinde, çalışmalarını sürdürüyor. Valimizden enkaz altında kimsenin olmadığı bilgisini aldım” dedi.

Soylu daha önce yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin üçünün çocuk olduğunu söylemişti.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem nedeniyle 21 kişinin yaralandığını, sekizinin durumunun ise kritik olduğunu ifade etti.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İran’ın Hoy kentinde TSİ 08.53’te 5,9 büyüklüğünde, yerin 5,22 kilometre altında bir deprem meydana geldi. Depremin ardından 15’ten fazla artçı sarsıntı oldu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “AFAD’dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir” denildi.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soylu ile telefonda görüşerek, depremle ilgili bilgi aldığını açıkladı.

İran’da hasarla ilgili henüz bilgi yok

İran’da ise depremin ne kadar bir hasara yol açtığı henüz bilinmiyor.

İran devlet televizyonuna açıklama yapan bir yetkili, ilk gelen bilgilere göre, deprem can ya da mal kaybı olmadığını söyledi.

Yetkili, “Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Deprem, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde nüfusun fazla olmadığı bir alanda meydana geldi. Henüz can ya da mal kaybına yönelik bir bilgi ulaşmadı” dedi.

Ancak bir başka yetkili, depremden 43 köyün etkilenmiş olabileceğini söyledi.

Devlet televizyonuna bilgi veren yetkili, 43 köyün bazılarında yüzde 10 ile yüzde 100 arasında hasar oluştuğunun belirtildiğini ancak şu ana kadar can kaybı olmadığını ifade etti.




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