Polisin trafik ve asayiş denetimleri devam ediyor

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri dün gece asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile kahvehaneler kontrol edilerek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam on iki kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 80 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken; sigortası olmadığı tespit edilen 6 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde de, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilemdi.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam beş kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 280 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 82 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.