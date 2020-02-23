Van’da 5 kişi, Koronavirüsü şüphesiyle tedavi altına alındı

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de ortaya çıkan ve dalga dalga yayılan Koronavirüsü, Türkiye sınırlarına kadar geldi. 6 kişinin Koronavirüsü sebebiyle hayatını kaybettiği İran’dan gelen 3 Türk vatandaşı, yüksek ateş şikâyetleri sonrası tedaviye alındı.

Çin’de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüsü, ülkemiz sınırlarına kadar ulaştı. İran’da 29 kişiye bulaşan ve 6 kişinin ölümüne sebep olan virüs, İran ile sınır kapısı bulunan Van’da teyakkuza geçilmesine sebep oldu.

Dün TC Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan İran’dan Türkiye’ye giriş yapan 3 Türk vatandaşında yüksek ateş görülmesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

Araştırma başlatıldı

Türkiye sınır komşusunda da ölümlere sebep olan Koronavirüsünün 3 Türkiye vatandaşına bulaşma ihtimaliyle ilgili araştırma başlatıldı. Ayrıca Hakkari’de de bir anne ve çocuğunda yüksek ateş oluşması sebebiyle bölge hastanesine sevk edildi. Gelen son bilgilere göre annenin sağlık durumu iyiyken yüksek ateşi devam eden çocuğun tedavisine devam ediliyor.

Türkiye Valiliğinden yapılan açıklamada tedbir amaçlı 5 kişinin tedavi altında olduğu doğrulanırken İran ile olan sınır kapılarına ateş ölçer sisteminin yerleştirileceği ifade edildi. Ayrıca spekülasyonların ve dedikoduların yayılmaması için hastane çalışanları ikaz edildi.

İran’da şu an resmi olarak açıklanmış 29 vaka bulunuyor. İran, Corona virüsü vaka sayısının en çok görüldüğü 10. yer konumunda bulunuyor. Çin’den sonra en çok vakanın görüldüğü yer ise 634 vakayla Diamond Princess gemisi. İran, vaka sayısında üst sıralarda yer almasa da ölüm sayısı bakımından Çin’in hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Şu ana kadar İran’da 6 kişinin öldüğü açıklandı.

Ayrıca İran’daki vakalar sonrasında Gürcistan da harekete geçti. Ülkenin dışişleri bakanlığının sosyal medya hesaplarından İran’ın ziyaret edilmemesi tavsiyesinde bulunulurken İran’da bulunan Gürcistan vatandaşlarının büyükelçilikle temasa geçebileceği duyuruldu.

Kaynak: webtekno