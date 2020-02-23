Dünya

Bernie Sanders Nevada’yı kazanarak başkan adaylığı yarışında bir adım öne geçti

23 Şubat 2020

ABD’de Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti’de ön seçim süreci devam ediyor.

Nevada eyaletinde ön seçimi Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın kazanması bekleniyor.

Oyların yüzde 50’si sayıldı ve Sanders yüzde 49 oy oranına ulaştı. En yakın rakibi olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın oy oranı ise yüzde 19.

Böylece Sanders, diğer adaylar karşısında bir adım öne geçerek, avantajlı bir duruma geldi.

Ancak Kasım ayında Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın karşısına çıkacak ismin Mart ayı ortasında netleşmesi bekleniyor.

Demokrat Parti’de şu ana kadar sadece üç eyalette ön seçim süreci tamamlandı. Çok sayıda eyalette ön seçimlerin Mart ayının ilk haftalarında yapılması planlanıyor.

Sanders Nevada’yı nasıl kazandı?

Yapılan kamuoyu yoklamaları, Sanders’ın özellikle Latin Amerika kökenli göçmenler, bazı sendikalar ve gençlerin desteğini almayı başardığını gösteriyor.

BBC’nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, dört yıl önceki seçim sürecinde Hillary Clinton’ın Sanders karşısında desteğini artırarak aday olmasıyla sonuçlanan sürecin Nevada’daki ön seçimle başladığına dikkat çekti.

Zurcher, “Ancak Nevada’daki sonuçlar bu kez Sanders’ın hızlı başlangıcının gerçek ve çok dayanıklı olduğunu gösteriyor olabilir” dedi.

Demokratlardaki ön seçim sürecinin bir sonraki durağı Güney Carolina. Bu eyaletteki Demokrat delegeler, Cumartesi günü başkan adayını belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Mart ayı ile birlikte ön seçim süreci de hızlanacak. 14 eyalette ön seçimin yapılacağı “Süper Salı” 3 Mart’ta.




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