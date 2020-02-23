SağlıkSürmanşetYaşam

Korona virüsünün kuluçka süresiyle ilgili korkutan gelişme

23 Şubat 2020

Halen tam olarak bir tedavisi bulunamayan Koronavirüsüyle ilgili kötü bir gelişme daha meydana geldi. Hastalığın kuluçka süresinin 27 gün olduğu bir vaka ortaya çıktı. Uzun kuluçka süresi, hastalığın daha zor kontrol altına alınmasına sebep olabilir.

Resmi verilere göre 2 bin 400’den fazla kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüsü, etkilerini nispeten geç göstermesi sebebiyle hastalıkla mücadeleyi ve erken teşhisi daha da zor hale getiriyor. Yapılan ilk gözlemlerde, virüsün kuluçka süresinin 14 gün olduğu sonucuna varılmıştı ancak ortaya çıkan yeni bir vaka bu bilgiyi geçersiz kılabilir.

Koronavirüsünün merkez üssü diyebileceğimiz Çin’in Hubei kentinde yaşayan 70 yaşındaki bir enfekte olmuş bir adamda, semptomların kendini göstermesinin süresi, daha önce tahmin edilenden çok daha geç gerçekleşti. Yaşlı adam 27 gün boyunca herhangi bir semptom göstermedi.

Kuluçka süresinin uzaması

Koronavirüsünün kuluçka süresinin uzaması, hastalıkla mücadelenin çok daha zor olabileceği anlamına geliyor. Uzun kuluçka süresi, 2.000’den fazla kişiyi öldüren ve Çin dışına da yayılan hastalığın yayılmasının önüne geçilmesini bir hayli zorlaştırabilir.

Virüsün merkezi olan Hubei’deki hükûmetin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre sadece soyadı verilen Jiang, 24 Ocak günü Hubei’nin güneyinde yer alan ve enfekte olan kız kardeşinin yaşadığı Ezhou’dan Shennongjia’ya doğru yola çıkmıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre 20 Şubat günü ateşlenen yaşlı adamda Corona virüsü olduğu ortaya çıktı.

Resmi rakamlara göre toplamda 2.464 kişi Koronavirüsü sebebiyle hayatını kaybetti. 2.464 ölümlü vakanın 2.443 tanesi Çin’de meydana geldi. Çin’den sonra en çok ölümün meydana geldiği ülkeler ise şöyle; İran (6), Güney Kore (5), Diamond Princess gemisi (2), İtalya (2). Ölümlü vakaların gerçekleştiği diğer beş ülkede ise toplamda 6 kişi hayatını kaybetti.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yapay zeka sayesinde en tehlikeli bakterileri öldüren antibiyotik bulundu

Yapay zeka sayesinde en tehlikeli bakterileri öldüren antibiyotik bulundu

21 Şubat 2020
Photo of Gıda fiyatı yükseldi, evde konserve üretimi başladı

Gıda fiyatı yükseldi, evde konserve üretimi başladı

21 Şubat 2020
Photo of Veganların ofis buzdolaplarında ‘ayrı bir rafa ihtiyacı var’

Veganların ofis buzdolaplarında ‘ayrı bir rafa ihtiyacı var’

21 Şubat 2020
Photo of DAÜ Rektör Vekilliğine Hasan Demirel getirildi

DAÜ Rektör Vekilliğine Hasan Demirel getirildi

20 Şubat 2020
Photo of Hackerlar 10,6 milyon otel müşterisinin bilgilerini çaldı

Hackerlar 10,6 milyon otel müşterisinin bilgilerini çaldı

20 Şubat 2020
Photo of Nijeryalı kadın doktor yardımı olmadan dördüz doğurdu

Nijeryalı kadın doktor yardımı olmadan dördüz doğurdu

20 Şubat 2020
Photo of Corona virüsünden Mona Lisa da nasibini aldı

Corona virüsünden Mona Lisa da nasibini aldı

20 Şubat 2020
Photo of Girne’de elektrik kesintisi

Girne’de elektrik kesintisi

20 Şubat 2020
Photo of Corona virüsünün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Corona virüsünün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

20 Şubat 2020
Photo of Memur-Sen: Asgari ücret sefaleti

Memur-Sen: Asgari ücret sefaleti

20 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı