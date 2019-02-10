Vakkas-Yasin işbirliği

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Fatih Bardakçıoğlu, İsmail Ercan

Merit Alsancak Yeşilova 4-2 Cihangir

İsraf Özbay Tuğcan Aksulu

Mustafa Salk Fırat Ersalan

Vakkas Kaynarca Nurettin Gecekuşu

Mejdi Direniş Ertan Bulut

Augustin Binya Erol Aksunlar

Ergin Kalkan Musa Şanlıer

(Dk.31 İlyas Niyazi) Kaho Yannick

Yasin Doğan Uche Sunday

Esin Sonay Henry Belle

(Dk.67 Billy Mehmet) Çağlar Toklu

Hamis Çakır (Dk.49 Doğan Işıker)

Jean Makoun Mikal Sivri

Burak Koçar –

(Dk.75 Memduh Sarıoğlu) –

Goller

Dk.9 Vakkas Kaynarca Dk.14 Ertan Bulut

Dk.46 Vakkas Kaynarca Dk.34 Musa Şanlıer

Dk.53 Yasin Doğan –

DK.90+4 Yasin Doğan –

Coşkun KUTAY

K-Pet Süper Lig’in 17. haftasında Merit Alsancak Yeşilova yeni teknik adamı Toygar Davculcu ile çıktığı ilk maçında tecrübeli çalıştırıcının eski takımı Cihangir’i 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Vakkas (2) ve Yasin (2) atarken konuk ekibin golleri Ertan ve Musa’dan geldi. Bu sonuçla Yeşilova puanını 26 yaparak ligde rahat bir nefes alırken Cihangir 30 puanda kalarak zirve yarışında geride kaldı.

Önemli anlar

9.dakikada Vakkas’ın ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top kaleci Tuğcan’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. (1-0).

14.dakikada korner atışında Erol’un aşırttığı topu Ertan kafayla filelere yolladı ve skora denge geldi. (1-1).

34.dakikada Uche’nin ceza alanına yaptığı ortada top Henry’den sekti. Musa önünde bulduğu topu çaprazdan ağlara yolladı ve Cihangir’i 2-1 öne geçirdi.

45+1. dakikada gelişen Yeşilova atağında Ertan’ın ters vuruşunda kaleci Tuğcan topu çizgiden çıkardı ve ilk devre 2-1 Cihangir üstünlüğünde geçildi.

46.dakikada ceza sahası içerisinde Mustafa’nın vuruşunda top Çağlar’ın yüzüne çarpıp Vakkas’a geldi. Vakkas da düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı ve maçta skor bir kez daha eşitlendi. (2-2). Gol sonrasında Çağlar maça devam edemeyerek kenara alındı.

dakikada Burak’ın tehlikeli plasesinde top yan direği sıyırıp auta çıktı.

53.dakikada Esin’in ara pasını değerlendiren Yasin, Yeşilova’yı 3-2 öne geçiren golü attı.

88.dakikada Billy Mehmet’in plasesinde top üst direkten döndü.

90+2.dakikada Fırat’ın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

90+4.dakikada Makoun’un pasında Yasin ters köşeye yolladığı topla maçın sonucunu belirledi ve Yeşilova Cihangir karşısında 4-2 galip geldi.