Vakkas-Yasin işbirliği

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Fatih Bardakçıoğlu, İsmail Ercan
Merit Alsancak Yeşilova 4-2 Cihangir
İsraf Özbay Tuğcan Aksulu
Mustafa Salk Fırat Ersalan
Vakkas Kaynarca Nurettin Gecekuşu
Mejdi Direniş Ertan Bulut
Augustin Binya Erol Aksunlar
Ergin Kalkan Musa Şanlıer
(Dk.31 İlyas Niyazi) Kaho Yannick
Yasin Doğan Uche Sunday
Esin Sonay Henry Belle
(Dk.67 Billy Mehmet) Çağlar Toklu
Hamis Çakır (Dk.49 Doğan Işıker)
Jean Makoun Mikal Sivri
Burak Koçar –
(Dk.75 Memduh Sarıoğlu) –
Goller
Dk.9 Vakkas Kaynarca Dk.14 Ertan Bulut
Dk.46 Vakkas Kaynarca Dk.34 Musa Şanlıer
Dk.53 Yasin Doğan –
DK.90+4 Yasin Doğan –
Coşkun KUTAY
K-Pet Süper Lig’in 17. haftasında Merit Alsancak Yeşilova yeni teknik adamı Toygar Davculcu ile çıktığı ilk maçında tecrübeli çalıştırıcının eski takımı Cihangir’i 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Vakkas (2) ve Yasin (2) atarken konuk ekibin golleri Ertan ve Musa’dan geldi. Bu sonuçla Yeşilova puanını 26 yaparak ligde rahat bir nefes alırken Cihangir 30 puanda kalarak zirve yarışında geride kaldı.
Önemli anlar
9.dakikada Vakkas’ın ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top kaleci Tuğcan’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. (1-0).
14.dakikada korner atışında Erol’un aşırttığı topu Ertan kafayla filelere yolladı ve skora denge geldi. (1-1).
34.dakikada Uche’nin ceza alanına yaptığı ortada top Henry’den sekti. Musa önünde bulduğu topu çaprazdan ağlara yolladı ve Cihangir’i 2-1 öne geçirdi.
45+1. dakikada gelişen Yeşilova atağında Ertan’ın ters vuruşunda kaleci Tuğcan topu çizgiden çıkardı ve ilk devre 2-1 Cihangir üstünlüğünde geçildi.
46.dakikada ceza sahası içerisinde Mustafa’nın vuruşunda top Çağlar’ın yüzüne çarpıp Vakkas’a geldi. Vakkas da düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı ve maçta skor bir kez daha eşitlendi. (2-2). Gol sonrasında Çağlar maça devam edemeyerek kenara alındı.
- dakikada Burak’ın tehlikeli plasesinde top yan direği sıyırıp auta çıktı.
53.dakikada Esin’in ara pasını değerlendiren Yasin, Yeşilova’yı 3-2 öne geçiren golü attı.
88.dakikada Billy Mehmet’in plasesinde top üst direkten döndü.
90+2.dakikada Fırat’ın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.
90+4.dakikada Makoun’un pasında Yasin ters köşeye yolladığı topla maçın sonucunu belirledi ve Yeşilova Cihangir karşısında 4-2 galip geldi.