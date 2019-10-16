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Vakıflar İdaresi’nden BM’nin Maraş kararına destek

16 Ekim 2019

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kapalı Maraş kararını desteklediklerini belirtti.

Benter, Güvenlik Konseyi’nin Kapalı Maraş’taki arazilerin yasal sahiplerine verilmesini destekleyen kararı üzerine yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Vakıflar, Kıbrıs’ta takriben 500 yıllık bir kurumdur. Kapalı Maraş diye isimlendirilen bölge de 500 yıldır vakıflara aittir. İngilizler adaya gelmeden çok önce de, Birleşmiş Milletler kurulmadan çok önce de ve Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan çok önce de vakıflar vardı. Bu araziler vakıflara aittir. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Maraş yasal sahiplerine geri verilmelidir, dediğinde biz bunu kabul ediyoruz. Bu arazilerin vakıflara verilmesi, vakıfların kontrolünde açılması ve topluma hizmet eder hale getirilmesi bizim için çok güzel bir karardır”

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