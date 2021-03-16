Vaka sayıları günü günü tutmuyor

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı paylaşımda son 24 saatte yapılan test sayısı 6861 olup, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 14 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 35 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Merkez-1/ Hamitköy-1/ Yenikent-1/ Yiğitler-1/ Göçmenköy-2/ Marmara-1/

/ Sulariçi-2 / Haspolat-1

Girne

Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Dikmen-2/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-1 / Koruçam-1 / Lapta-1

Gazimağusa

Gazimağusa merkez- 3/ Mormenekşe-3 / Sakarya-1

16 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6861

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:7

Yerel Vaka Sayısı: 35

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 639.108

Toplam Vaka Sayısı: 3876

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3490

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2