Vaka sayıları günü günü tutmuyor

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı paylaşımda son 24 saatte yapılan test sayısı 6861 olup, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 14 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 35 kişi ise yerel vakadır.
10 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Merkez-1/ Hamitköy-1/ Yenikent-1/ Yiğitler-1/ Göçmenköy-2/ Marmara-1/
/ Sulariçi-2 / Haspolat-1
Girne
Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Dikmen-2/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-1 / Koruçam-1 / Lapta-1
Gazimağusa
Gazimağusa merkez- 3/ Mormenekşe-3 / Sakarya-1
16 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6861
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:7
Yerel Vaka Sayısı: 35
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 639.108
Toplam Vaka Sayısı: 3876
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3490
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2