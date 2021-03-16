Türkiye’de 17 bine yakın vaka

Türkiye’de son 24 saatte 158 bin 386 Covid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862’ye yükseldi.

Dün açıklanan verilere göre de; yeni vaka sayısının 15 binİ tekrar geçtiği görüldü. Vaka sayılarındaki artış ağır hasta sayısına da yansıdı. Ağır hasta sayısı bin 400’ün üzerine çıktı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan il il haftalık vaka tablosuna da bakıldığında artış dikkat çekiyor.

EN ÇOK VAKA OLAN 5 İL

Geçtiğimiz bir haftada en fazla vaka yine Samsun’da görüldü.

27 Şubat-5 Mart verilerini içeren haritadaki 348 rakamıyla korkutucu bir tablo sergileyen Samsun’da vakanın artışı hız kesmedi.

Bu hafta Samsun’da 100 bin kişinin 458’inde corona virüse rastlandı.

Samsun’u sırasıyla Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis takip etti.

TÜRKİYE’DE EN AZ VAKA BU İLLERDE

En az vaka görülen iller de sırasıyla Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman oldu.

Salgınla mücadelede son 1 haftada başarılı bir mücadele sergileyen Siirt’te 100 bin kişiden 2’sinde corona virüse rastlandı.

İSTANBUL’DA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Üç büyükşehirde en fazla artış yine İstanbul’da görüldü.

Geçtiğimiz hafta her 100 bin kişiden 111,57’sinde virüs tespit edilen İstanbul’da bu oran 178,75’e yükseldi.

Artış, Ankara ve İzmir’de İstanbul’a göre sınırlı kaldı. Ankara’da her 100 bin kişiden 68,53’ünde, İzmir’de ise her 100 bin kişiden 78,57’sinde virüs tespit edildi.

“MEVCUT UYGULAMA DEVAM EDECEK”

Dün merakla beklenen kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, mevcut normalleşme uygulamasının bir süre daha devam edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.