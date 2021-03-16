Taşekent Doğa Parkı’nın yaptığı sosyal medya paylaşımında araba çarpması sonucu yaralanan ebabil kuşunun kurtarıldığı açıklandı. Dünyanın en uzun süre konmadan uçabilen kuşu olan ebabili duyarlı bir vatandaş yaralı halde bularak Taşekent Doğa Parkı’na getirdi.

Taşekent Doğa Parkı’nın paylaşımı:

Araba çarpması sonucu yaralanan ebabil kurtarıldı !

Havada dinlenerek,uyuyarak ve beslenerek yüzlerce kilometre uçtuktan sonra üremek için adamıza gelen bu, dünyanın en uzun süre konmadan uçabilen kuşu, ebabil, zorlu geçen uzun göçünün hemen ardından araç trafiği kurbanı oluyor.

Yol ortasında Ayşe Zengin tarafından bulunarak, tam zamanında kurtarılıyor.

Ona ikinci bir şans vermek için gereken her şeyi yapacağız. Travma tedavisi ve besin takviyesi ardından burada olma amacı için tekrar özgür olacak, binlerce sivrisinek/uçan böcek tüketmek ve üreme!