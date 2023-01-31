Vadilili: Yasamıza uzanan eller Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme arzu ve erkine karşı uzanmış ellerdir

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği‘ne (KTMMOB) bağlı Yerbilim Mühendisleri Odası (YMO) Başkanı Oğuz Vadilili, KTMMOB’nin yarın Meclis önünde yapılacak olan eylemine destek vererek, “Var oluşumuza engel olmak isteyenlerle mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi

Vadilili: KTMMOB, Kıbrıslıtüklerin kendi kendini yönetme arzusu ve erkinin yüz akıdır

Oda adına yazılı açıklama yapan Vadilili, UBP-DP-YDP hükümetine bağlı üç vekilin KTMMOB Yasası’nda yapılmasını istedikleri değişikliklerin, Kıbrıs Türk toplumunun hiçe sayılmasına hizmet ettiğini belirterek, Meclis’e sunulan değişiklik önerisi karşısında hükümet partilerinin suskunluğunun ise adeta buna ortak olacaklarının kanıtı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Vadilili, “Yasa ile ile kurulmuş kamu kurumu niteliği taşıyan KTMMOB, 1960 yılından beridir Kıbrıslıtüklerin kendi kendini yönetme arzusu ve erkinin yüz akıdır. Ondan dolayıdır ki yasamıza uzanan eller aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme arzu ve erkine karşı uzanmış ellerdir” dedi

“Var oluşumuza engel olmak isteyenler bilsinler ki; mücadeleye devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk toplumunun bir parçası olan mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bu topraklarda var olduklarının ve var olmaya da devam edeceklerinin bilinmesini isteyen Vadilili şunları kaydetti;

“Var oluşumuza her kim ki engel olmak istiyorsa bilsinler ki; onlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu onurlu mücadelemizde sesimizi duyurmak için Salı günü (yarın) saat 10:00 birlik olarak Meclis binası önünde olacağız”