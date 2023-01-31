Başbakan Üstel, KTMMOB yetkilileriyle görüştü: KTMMOB Yasası’nda değişikliğe gerek kalmadı

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ( (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla görüştü; toplantıdan mutabakat çıktı.

Başbakan Üstel gece saat 23.00 sularında yaptığı yazılı açıklamayla, yarın Meclis önünde eylem yapmaya hazırlanan KTMMOB yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.

Üstel, “toplantı neticesinde, projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve halkın hizmetine sunulması, tüm kurumların ve paydaşların bu konuda gerekli tedbirleri alması, devletin ve ilgili kurumların denetleyici olarak süreçlere etkin şekilde dahil edilmesi konularında varılan mutabakat üzerine şu an yasal bir değişikliğe gerek kalmadığı noktasında görüş birliğine varıldığını” bildirdi.

Başbakan Üstel’in açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere, son dönemlerde ülkemizin gelişimine, kalkınmasına ve insanımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen devlet projeleri ve uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca başlatılan projelerin hayata geçirilmesi noktasında yaşanan aksama veya gecikmelerin ortadan kaldırılmasına yönelik hükümetimiz bazı yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin çalışma başlatmıştır.

Bu çalışmalar devam ederken, konuya paydaş KTMMO Birliği ve Başbakanımız tarafından yetkilendirilen temsilciler arasında yapılan ön görüşmelerin ardından, bugün KTMMO Birliği Başkanı ve paydaş oda başkanları, ilk kez Başbakanlıkta Sayın Başbakan Ünal Üstel’in Başkanlığı’nda son derece samimi, yapıcı ve çözüm odaklı bir toplantı gerçekleştirmişlerdir.

Toplantıda, devlete ait projeler ve uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca başlatılan projelerin, yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmadan, mevcut yasalarla, hızlı, güvenli ve kontrollü bir şekilde tamamlanması için, nasıl hareket edileceği ve varsa ihtiyaç duyulan noktalarda yapılacak düzenlemelerle sorunların nasıl aşılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Toplantı neticesinde, projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve halkın hizmetine sunulması, tüm kurumların ve paydaşların bu konuda gerekli tedbirleri alması, devletin ve ilgili kurumların denetleyici olarak süreçlere etkin şekilde dahil edilmesi konularında varılan mutabakat üzerine şu an yasal bir değişikliğe gerek kalmadığı noktasında görüş birliğine varılmıştır.

Ayrıca bir kamu kurumu niteliği taşıyan KTMMO Birliği ve diğer paydaş odaların temsilcileri devlet projelerinin aksamadan ilerleyebilmesi için mesleki denetimlerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılacağına ilişkin samimi görüşlerini de ortaya koymuşlardır.

Hükümet olarak, halkımızı ilgilendiren her konuda tüm paydaşlara diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutmaya, ortak akla ve işbirliğine dayanan, çatışmadan uzak, uzlaşmacı tavrımızı sürdürmeye devam ediyoruz ve edeceğiz.”

Eylem askıya alındı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, yarın Meclis önünde planladıkları eylemi, Başbakan Ünal Üstel ile yaptıkları görüşmeden sonra askıya aldıklarını açıkladı.

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır yazılı açıklamasında, 24 Ocak’ta hükümet partilerine mensup üç milletvekilinin, KTMMOB’nin yetki alanlarını kısıtlayan yasa değişikliği önerisine tepki göstererek eylem kararı aldıklarını hatırlattı.

Bugün Başbakanlık’ta düzenlenen, Başbakan Ünal Üstel, KTMMOB heyeti ve oda başkanları arasında yapılan toplantı neticesinde devlete ait projelerde yaşanan aksaklıkların KTMMOB Yasası kaynaklı olmadığı ve yasal bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadığı hususunda mutabakat sağlandığını açıklayan Adanır, şunları kaydetti:

“Toplantıda KTMMOB’ye bağlı Odaların Vize Bürolarının devlete ait binalarda mevcut mevzuatlarımıza dayalı denetimlerin faydalarından bahsedilirken, bu denetimlerin; yapıların sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü olmasına katkı sağladığı, yerel değerlerin ve iş gücünün korunması adına KTMMOB ve Planlama İnşaat Dairesi gibi kurumlara sahip çıkılması yönünde hemfikir olunmuştur.

Uzun süren müzakereler sonucunda, yarın yapılması planlanan eylemimizin askıya alındığını üyelerimiz ve tüm kamuoyuna duyururuz.

KTMMOB olarak yaşadığımız coğrafyanın sosyal ve kültürel özelliklerine, iklim şartlarına uygun, halkımızın güvenliğini gözeten yapıların hayat bulması için yapılan ve yapılacak tüm projelerde yasalar çerçevesinde iş birliğine her zaman hazır olduğumuzu belirtiriz.

Eylem hazırlık sürecinde ilk günden itibaren KTMMOB’yi sahiplenerek yanımızda olan üyelerimize, bize desteğini beyan eden tüm sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine, siyasi partilere ve halkımıza mücadeleye verdikleri demokratik katkıdan ötürü teşekkür ederiz.”