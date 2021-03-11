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Uzmanlar uyardı: 2 doz olsak da maskeye devam

11 Mart 2021
aşı sonrası maske





ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), corona aşısı yaptıranların sayılarındaki artışa bağlı olarak maske ve sosyal temas kısıtlamalarında gevşemeye gidileceğini açıkladı. Ancak uzmanlar Türkiye için bu gevşemenin geçerli olmadığını söyledi.





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11 Mart 2021


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