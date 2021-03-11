Uzmanlar uyardı: 2 doz olsak da maskeye devam

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), aşı yaptıranların artmasıyla birlikte maske ve sosyal temas kısıtlamalarında gevşemeye gidilebileceğini açıkladı.

Texas Valisi Greg Abbott’ın geçen haftaki “ekonomik yıkıma” karşı tüm Covid-19 önlemlerinin kaldırılacağı ve eyaletin “yüzde yüz açılacağı” açıklamasının ardından bugün tüm kısıtlamalar sona erdi.

HENÜZ ÇOK ERKEN

Hürriyet gazetesinde görüşlerine yer verilen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, “Toplumda aşılanmışlık oranı belli bir eşik değerin üzerine çıktığında ya da sürü bağışıklığı denen durum sağlandığında enfeksiyonun toplum içerisindeki dolaşımı büyük ölçüde engellenmiş olacak. Tamamen maskesiz bir yaşamın mümkün olacağı o aşamaya dek, aşılanmış olsak da, maske dahil olmak üzere kişisel korunma tedbirlerinden vazgeçemeyiz. CDC’nin önerilerinin henüz ülkemizde bir değişiklik yapılmasına dayanak oluşturması söz konusu değil. Evet, normale dönmek için aşı olmamız şart ama belli bir düzeyin üzerine çıkmadığı sürece hemen normale dönülemiyor. Toplum bağışıklığı düzeyine ulaşıncaya kadar kişisel korunma tedbirlerini uygulamaya devam. Varyantları da unutmamak gerekiyor” dedi.