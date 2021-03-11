Brezilya’da covid-19 vakaları ve can kaybı artıyor

Brezilya'da yeni coronavir\u00fcs varyant\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131yla salg\u0131n tablosu a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131. \u00dclkede g\u00fcnl\u00fck can kayb\u0131 say\u0131s\u0131 yeni bir rekor k\u0131rd\u0131. Bir g\u00fcnde bin 972 ki\u015fi vir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \u00dclkenin en b\u00fcy\u00fck 15 \u015fehrinde yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitelerindeki doluluk oran\u0131 y\u00fczde 90'lara \u00e7\u0131kt\u0131.\r\nUzmanlar, salg\u0131n tedbirleri yeterince uygulanmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Brezilya'n\u0131n yeni varyantlar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131k hava laboratuvar\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc uyar\u0131s\u0131nda bulunuyor. Halihaz\u0131rda \u00fclkede ortaya \u00e7\u0131kan P.1 varyant\u0131 salg\u0131n tablosunu daha da k\u00f6t\u00fcle\u015ftirmi\u015f durumda.\r\n\r\n\u0130lk kez Amazon b\u00f6lgesindeki Manaus kentinde ortaya \u00e7\u0131kan ve iki kat bula\u015f\u0131c\u0131 olan P.1 varyant\u0131 nedeniyle vakalar h\u0131zl\u0131 bir art\u0131\u015f g\u00f6sterdi. D\u00fcnyada ABD ve Hindistan'dan sonra en fazla vakaya sahip olan \u00fclkede sa\u011fl\u0131k sistemi \u00e7\u00f6kme noktas\u0131nda. Ge\u00e7en haftaya g\u00f6re vakalarda y\u00fczde 38'lik bir art\u0131\u015f kaydedildi. G\u00fcnl\u00fck vaka say\u0131s\u0131 70 bin'i a\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n27 eyaletin 25'inin ba\u015fkentinde, yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitelerindeki doluluk oran\u0131 y\u00fczde 80'e ula\u015ft\u0131. Hatta Rio de Janeiro, Brasilia ve S\u00e3o Paulo'da doluluk oran\u0131 y\u00fczde 90'n\u0131n \u00fczerinde. Porto Alegre ve Campo Grande kentlerindeyse yo\u011fun bak\u0131m \u00fcniteleri tamamen doldu.\r\n\r\nCan kay\u0131plar\u0131 da h\u0131zl\u0131 bir y\u00fckseli\u015fte. bir g\u00fcnde vir\u00fcsten bin 972 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. G\u00fcnl\u00fck \u00f6l\u00fcm rekoru k\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\nVir\u00fcsten toplam \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 269 bin'e yakla\u015f\u0131yor. Brezilya, ABD'den sonra salg\u0131nda en \u00e7ok kay\u0131p veren ikinci \u00fclke konumunda.\r\n\r\nBu tablo, Brezilya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Jair Bolsonaro'nun tutumuna ba\u011flan\u0131yor. Corona vir\u00fcs\u00fc hafif bir gribe benzeten Bolsonaro, karantina tedbirlerine de kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu nedenle \u00fclke genelinde etkili tedbirler al\u0131nam\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n