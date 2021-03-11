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Brezilya’da covid-19 vakaları ve can kaybı artıyor

11 Mart 2021
Brezilya'da covid-19 can kaybı





Brezilya’da yeni coronavirüs varyantının ortaya çıkmasıyla salgın tablosu ağırlaştı. Ülkede günlük can kaybı sayısı yeni bir rekor kırdı. Bir günde bin 972 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkenin en büyük 15 şehrinde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 90’lara çıktı.





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11 Mart 2021


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