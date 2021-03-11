Brezilya’da covid-19 vakaları ve can kaybı artıyor

Uzmanlar, salgın tedbirleri yeterince uygulanmadığı için Brezilya’nın yeni varyantların ortaya çıktığı açık hava laboratuvarına dönüştüğü uyarısında bulunuyor. Halihazırda ülkede ortaya çıkan P.1 varyantı salgın tablosunu daha da kötüleştirmiş durumda.

İlk kez Amazon bölgesindeki Manaus kentinde ortaya çıkan ve iki kat bulaşıcı olan P.1 varyantı nedeniyle vakalar hızlı bir artış gösterdi. Dünyada ABD ve Hindistan’dan sonra en fazla vakaya sahip olan ülkede sağlık sistemi çökme noktasında. Geçen haftaya göre vakalarda yüzde 38’lik bir artış kaydedildi. Günlük vaka sayısı 70 bin’i aştı.